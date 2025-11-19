Del Callao a Busan y Ningbo con Alpaca: la nueva ruta marítima de Perú a Asia en 23 días

Los buques desde Corea del Sur y China llegarán al Callao todos los miércoles, y ya han agotado reservas por seis semanas | Foto: Omar Neyra/La República

Los buques desde Corea del Sur y China llegarán al Callao todos los miércoles, y ya han agotado reservas por seis semanas | Foto: Omar Neyra/La República

La naviera MSC inauguró este miércoles el servicio Alpaca, una nueva ruta marítima directa entre el puerto del Callao y Asia que reduce el tránsito a solo 23 días, frente a los 40 o 50 días de los servicios tradicionales. Según explicó a La República el CEO de MSC Perú, Gonzalo Santillana, es la primera vez en la historia que un barco llega desde Asia al Perú sin escalas en Estados Unidos, México o Centroamérica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El servicio comenzó con 14 naves de última generación. La primera, el MSC Carmela, fue construida en 2025 y tiene capacidad para 16.000 TEUs, motores duales a diésel y GNL, y sistemas avanzados de reducción de emisiones.

TE RECOMENDAMOS CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Servicio Alpaca en APM Terminals Callao conectará al Perú con los puertos de Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur). Foto: Andina

Qué es el servicio Alpaca y por qué cambia el comercio Perú–Asia

El servicio Alpaca conecta el Callao con dos puertos: Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur), y cruza el Pacífico sin detenerse en otros países. Esto genera tres ventajas clave:

1. Menos tiempo de tránsito

Antes: 40 a 50 días.

Ahora: 23 días.

Ahorro: hasta 20 días menos para importadores.

2. Ahorro de costos logísticos

Menos inventario “flotando” en el mar.

Reposición más rápida para minoristas, mayoristas y emprendedores.

Mejores tiempos para e-commerce como Temu.

3. Naves ecológicas y de última generación

Motores duales diésel/GNL.

Baja emisión.

Sistemas de filtrado anticontaminación.

PUEDES VER: Megapuerto de Chancay a Shangai: del sueño de 2007 al hub latinoamericano ultraautomatizado que transformará el comercio entre Asia y Perú

Asimismo, se conoce que APM Terminals invertirá US$550 millones en la etapa 3B, que incluye un nuevo muelle en forma de L capaz de recibir naves de hasta 25.000 contenedores, lo que ampliará la capacidad de transbordo regional.

Cada cuánto llega el servicio Alpaca de Asia al Perú

Las naves de MSC llegarán al Callao todos los miércoles con barcos de entre 11.000 y 12.000 TEUs. El servicio ha tenido tal acogida que los buques están totalmente reservados por seis semanas consecutivas, informó APM Terminals.

Por ahora, la prioridad es la importación. Sin embargo, MSC anunció que tras la corta temporada de exportación de cerezas en Chile, las naves volverán al Callao para iniciar nuevamente la ruta hacia Asia.

Qué productos llegarán más rápido de Ningbo y Busan al Callao

Según detalló a este diario el director comercial de APM Terminals Callao, Fernando Fauche, el servicio Alpaca trae principalmente:

Electrodomésticos

Ropa y textiles

Insumos industriales

Mercadería para Gamarra

Productos del hogar

Paquetes de comercio electrónico (incluye Temu)

La reducción de días en tránsito también impulsa costos logísticos más competitivos, lo que favorece a emprendedores y consumidores. Además, MSC señala que el uso de naves con motores duales abre la puerta para que el Perú se convierta en un hub regional de gas natural, aprovechando su producción excedente.

Créditos: Mabel Alba/URPI-LR