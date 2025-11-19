HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein
Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     Trump firmó la ley para divulgar los archivos de Epstein     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Economía

Del Callao a Busan y Ningbo con Alpaca: la nueva ruta marítima de Perú a Asia en 23 días

¿Adiós de Chancay a Shanghái? MSC lanzó el servicio Alpaca, una ruta directa al puerto de Busan (Corea del Sur) y Ningbo (China), que busca competir con el megapuerto de Chancay.

Los buques desde Corea del Sur y China llegarán al Callao todos los miércoles, y ya han agotado reservas por seis semanas
Los buques desde Corea del Sur y China llegarán al Callao todos los miércoles, y ya han agotado reservas por seis semanas | Foto: Omar Neyra/La República

La naviera MSC inauguró este miércoles el servicio Alpaca, una nueva ruta marítima directa entre el puerto del Callao y Asia que reduce el tránsito a solo 23 días, frente a los 40 o 50 días de los servicios tradicionales. Según explicó a La República el CEO de MSC Perú, Gonzalo Santillana, es la primera vez en la historia que un barco llega desde Asia al Perú sin escalas en Estados Unidos, México o Centroamérica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El servicio comenzó con 14 naves de última generación. La primera, el MSC Carmela, fue construida en 2025 y tiene capacidad para 16.000 TEUs, motores duales a diésel y GNL, y sistemas avanzados de reducción de emisiones.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

lr.pe
Servicio Alpaca en APM Terminals Callao conectará al Perú con los puertos de Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur). Foto: Andina

Servicio Alpaca en APM Terminals Callao conectará al Perú con los puertos de Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur). Foto: Andina

Qué es el servicio Alpaca y por qué cambia el comercio Perú–Asia

El servicio Alpaca conecta el Callao con dos puertos: Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur), y cruza el Pacífico sin detenerse en otros países. Esto genera tres ventajas clave:

1. Menos tiempo de tránsito

  • Antes: 40 a 50 días.
  • Ahora: 23 días.
  • Ahorro: hasta 20 días menos para importadores.

2. Ahorro de costos logísticos

  • Menos inventario “flotando” en el mar.
  • Reposición más rápida para minoristas, mayoristas y emprendedores.
  • Mejores tiempos para e-commerce como Temu.

3. Naves ecológicas y de última generación

  • Motores duales diésel/GNL.
  • Baja emisión.
  • Sistemas de filtrado anticontaminación.

PUEDES VER: Megapuerto de Chancay a Shangai: del sueño de 2007 al hub latinoamericano ultraautomatizado que transformará el comercio entre Asia y Perú

lr.pe

Asimismo, se conoce que APM Terminals invertirá US$550 millones en la etapa 3B, que incluye un nuevo muelle en forma de L capaz de recibir naves de hasta 25.000 contenedores, lo que ampliará la capacidad de transbordo regional.

Cada cuánto llega el servicio Alpaca de Asia al Perú

Las naves de MSC llegarán al Callao todos los miércoles con barcos de entre 11.000 y 12.000 TEUs. El servicio ha tenido tal acogida que los buques están totalmente reservados por seis semanas consecutivas, informó APM Terminals.

Por ahora, la prioridad es la importación. Sin embargo, MSC anunció que tras la corta temporada de exportación de cerezas en Chile, las naves volverán al Callao para iniciar nuevamente la ruta hacia Asia.

Qué productos llegarán más rápido de Ningbo y Busan al Callao

Según detalló a este diario el director comercial de APM Terminals Callao, Fernando Fauche, el servicio Alpaca trae principalmente:

  • Electrodomésticos
  • Ropa y textiles
  • Insumos industriales
  • Mercadería para Gamarra
  • Productos del hogar
  • Paquetes de comercio electrónico (incluye Temu)

La reducción de días en tránsito también impulsa costos logísticos más competitivos, lo que favorece a emprendedores y consumidores. Además, MSC señala que el uso de naves con motores duales abre la puerta para que el Perú se convierta en un hub regional de gas natural, aprovechando su producción excedente.

Créditos: Mabel Alba/URPI-LR

Notas relacionadas
Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay a Shangai: del sueño de 2007 al hub latinoamericano ultraautomatizado que transformará el comercio entre Asia y Perú

Megapuerto de Chancay a Shangai: del sueño de 2007 al hub latinoamericano ultraautomatizado que transformará el comercio entre Asia y Perú

LEER MÁS
Un año del Megapuerto de Chancay a dos velocidades

Un año del Megapuerto de Chancay a dos velocidades

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

LEER MÁS
Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

LEER MÁS
Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025