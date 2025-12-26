Aunque Asia sobresale, regiones como América Latina y el Caribe también mostraron mejoras significativas en el top mundial. | Composición LR

El ranking Lloyd’s List One Hundred Ports 2025 clasifica a los 100 puertos de contenedores más activos del mundo con base en el volumen de TEUs (contenedores de 20 pies manejados). El informe revela un total combinado de 743,6 millones de TEUs movilizados, un crecimiento del 8,1% respecto al año anterior, lo que marca una recuperación tras años de estancamiento en la actividad portuaria global.

En esta edición clave para medir la conectividad y eficiencia del comercio marítimo internacional, los puertos asiáticos consolidan su dominio absoluto, concentrando la mayor parte de los mayores hubs del mundo. Este liderazgo refleja tanto la escala industrial de la región como su papel central en las cadenas de suministro globales. Aunque Asia sobresale, regiones como América Latina y el Caribe también mostraron mejoras significativas y mantienen presencia notable en el top mundial.

Los 5 principales puertos de América Latina en 2025

El desempeño de los terminales latinoamericanos en el ranking global es heterogéneo, con algunos hubs consolidándose y otros enfrentando desafíos que los mantienen fuera de posiciones de mayor prominencia.

( 37) Santos de Brasil – 5.484.829 TEUs (+14,7%), liderazgo regional en volumen.

de Brasil – 5.484.829 TEUs (+14,7%), liderazgo regional en volumen. ( 41) Colón de Panamá – 5.395.134 TEUs (+10,8%), se mantiene estable, pero pierde la posición de liderazgo regional frente a su competidor más cercano.

de Panamá – 5.395.134 TEUs (+10,8%), se mantiene estable, pero pierde la posición de liderazgo regional frente a su competidor más cercano. ( 50) Balboa de Panamá – 4.013.685 TEUs (+19,1%), muestra el crecimiento porcentual más alto entre los principales puertos regionales.

de Panamá – 4.013.685 TEUs (+19,1%), muestra el crecimiento porcentual más alto entre los principales puertos regionales. ( 52) Manzanillo de México – 3.924.501 TEUs (+6,1%), consolidado como nodo clave en su zona.

de México – 3.924.501 TEUs (+6,1%), consolidado como nodo clave en su zona. (58) Cartagena de Colombia – 3.701.044 TEUs (+16,5%), destacado por su fuerte dinamismo.

Perú queda fuera del top regional de mayor volumen, con Callao en el puesto 71 (3.063.000 TEUs), lo que refleja un crecimiento positivo pero insuficiente para escalar en el ranking comparado con otros hubs.

¿Cuál es el top 10 de puertos del mundo?

A nivel mundial, los puertos más grandes por volumen de contenedores manejados siguen concentrados en Asia, con cifras que superan por mucho a la mayoría de los terminales en otras regiones: