Capturan a madre de niña con graves quemaduras por presunto encubrimiento de su pareja en Puno

La noche del último martes 3 de marzo, agentes de la División de Familia de la Policía Nacional intervinieron y detuvieron a Boni Jasmín Oscco Garnica (29), madre de la menor de 11 años identificada con las iniciales G.S.K.O.G., en la ciudad de Puno. La medida se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial que dispuso 72 horas de detención preliminar contra la mujer y su pareja, Elvis Brayan Vélez Santy (33), investigados por el presunto delito de lesiones graves.

Detención en Laykakota

La intervención se realizó cuando la mujer ingresaba a un inmueble ubicado en la avenida Laykakota N.° 160, en el barrio del mismo nombre. Durante el operativo, permaneció bajo custodia policial mientras vecinos observaban lo ocurrido. Trascendió que los propietarios del predio le habrían brindado alojamiento por razones humanitarias.

Caso salió a la luz cuando menor pidió alimentos a vecinos. Foto: Cinthia Alvarez /LR

Debido a la tensión generada por algunos moradores, quienes increparon su accionar, fue trasladada de inmediato a la dependencia policial sin brindar declaraciones.

Intentó asumir la culpa y contradijo a su hija

Según la Fiscalía, en un primer momento la madre habría señalado que ella fue responsable de las lesiones; sin embargo, la menor declaró que el autor de las agresiones fue su padrastro. Para el Ministerio Público, la mujer se habría autoinculpado con la presunta intención de encubrir a su pareja, ya que su versión contradice el testimonio de la niña. Estas inconsistencias forman parte de las diligencias en curso.

El certificado médico legal confirmó que la menor presenta quemaduras de segundo y tercer grado en las palmas de las manos y en otras partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, la menor fue trasladada en ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, donde recibe atención especializada.

Hospital Honorio Delgado en Arequipa. Foto: La República

El caso salió a la luz el pasado 27 de febrero, cuando la niña salió de su vivienda en horas de la mañana para pedir alimentos a sus vecinos. Ellos advirtieron las visibles lesiones y alertaron a las autoridades.

En tanto, Elvis Brayan Vélez Santy continúa en condición de no habido y es intensamente buscado por la Policía. El Ministerio Público prosigue con las investigaciones para determinar responsabilidades. El caso generó indignación entre los vecinos, quienes exigen justicia y una sanción ejemplar para los responsables.

