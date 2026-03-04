Accidente se registró en la localidad de Patambuco, en Sandia. | Foto: composición LR/Cinthia Alvarez/LR

Accidente se registró en la localidad de Patambuco, en Sandia. | Foto: composición LR/Cinthia Alvarez/LR

Un niño de 12 años lucha por su vida tras el trágico accidente ocurrido el sábado 21 de febrero en la carretera Patambuco–Juliaca, donde un bus de la empresa Expres Valle Inambari, con placa B1O-957, se despistó y volcó, dejando seis músicos fallecidos y más de 30 heridos. Entre los afectados se encuentra el menor, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El menor fue trasladado inicialmente al Hospital de Macusani; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado a una clínica particular en Juliaca, donde lleva 12 días internado. Su estado es crítico y requiere intervenciones médicas urgentes para sobrevivir.

Bus cayó a un barranco de 40 metros. Foto: difusión

La familia informó que presenta fracturas en el pie y en las costillas, además de lesiones pulmonares, lo que complica su recuperación. "Necesitamos más de 40 o 50 mil soles para que lo intervengan", señaló su madre, al solicitar apoyo solidario a la población.

Según indicó Calcina Gutiérrez Paredes, madre del menor, el niño integraba la agrupación de tarqueada Unión Santa Cruz. La mañana del accidente salió solo de la vivienda, debido a que su padre se había quedado dormido tras haber ingerido bebidas alcohólicas la noche anterior. La familia, que no reside en Juliaca, se encuentra alojada en la casa de un pariente y afronta deudas y diversas carencias.

El padre añadió que el SOAT del vehículo había vencido cinco días antes del accidente, lo que dejó a la familia sin respaldo económico para cubrir los gastos médicos, por lo que reiteró el pedido de ayuda.

Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo a través del número de Yape 947395502, a nombre de la madre. Cada aporte será fundamental para que el menor afectado tenga una oportunidad de recuperarse y continuar con su vida.

