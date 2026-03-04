HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Niño de 12 años permanece en UCI tras trágico accidente que dejó seis músicos fallecidos y su familia pide ayuda urgente

Familia requiere más de S/40 mil para cubrir las intervenciones médicas que podrían salvarle la vida al menor. Bus siniestrado no tenía SOAT.

Accidente se registró en la localidad de Patambuco, en Sandia.
Accidente se registró en la localidad de Patambuco, en Sandia. | Foto: composición LR/Cinthia Alvarez/LR

Un niño de 12 años lucha por su vida tras el trágico accidente ocurrido el sábado 21 de febrero en la carretera PatambucoJuliaca, donde un bus de la empresa Expres Valle Inambari, con placa B1O-957, se despistó y volcó, dejando seis músicos fallecidos y más de 30 heridos. Entre los afectados se encuentra el menor, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El menor fue trasladado inicialmente al Hospital de Macusani; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado a una clínica particular en Juliaca, donde lleva 12 días internado. Su estado es crítico y requiere intervenciones médicas urgentes para sobrevivir.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hallan cadáver dentro de un saco en Juliaca con signos de violencia

lr.pe
Bus cayó a un barranco de 40 metros. Foto: difusión

Bus cayó a un barranco de 40 metros. Foto: difusión

La familia informó que presenta fracturas en el pie y en las costillas, además de lesiones pulmonares, lo que complica su recuperación. "Necesitamos más de 40 o 50 mil soles para que lo intervengan", señaló su madre, al solicitar apoyo solidario a la población.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según indicó Calcina Gutiérrez Paredes, madre del menor, el niño integraba la agrupación de tarqueada Unión Santa Cruz. La mañana del accidente salió solo de la vivienda, debido a que su padre se había quedado dormido tras haber ingerido bebidas alcohólicas la noche anterior. La familia, que no reside en Juliaca, se encuentra alojada en la casa de un pariente y afronta deudas y diversas carencias.

PUEDES VER: Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

lr.pe

El padre añadió que el SOAT del vehículo había vencido cinco días antes del accidente, lo que dejó a la familia sin respaldo económico para cubrir los gastos médicos, por lo que reiteró el pedido de ayuda.

Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo a través del número de Yape 947395502, a nombre de la madre. Cada aporte será fundamental para que el menor afectado tenga una oportunidad de recuperarse y continuar con su vida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hallan cadáver dentro de un saco en Juliaca con signos de violencia

Hallan cadáver dentro de un saco en Juliaca con signos de violencia

LEER MÁS
Padres de familia rechazan retorno de docente acusado por tocamientos indebidos hacia alumnas en Juliaca

Padres de familia rechazan retorno de docente acusado por tocamientos indebidos hacia alumnas en Juliaca

LEER MÁS
Cae banda 'Los carreteros de la altura' dedicada a la receptación y clonación de vehículos robados en Juliaca

Cae banda 'Los carreteros de la altura' dedicada a la receptación y clonación de vehículos robados en Juliaca

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

LEER MÁS
Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Niño de 12 años permanece en UCI tras trágico accidente que dejó seis músicos fallecidos y su familia pide ayuda urgente

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

Capturan a madre de niña con graves quemaduras por presunto encubrimiento de su pareja en Puno

Sociedad

Capturan a madre de niña con graves quemaduras por presunto encubrimiento de su pareja en Puno

Puente Calicanto, construido hace más de 140 años, fue vandalizado en Huánuco

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra congresista Milagros Jáuregui por exponer a menores

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025