El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechaza los intentos de justificar una denuncia de violación sexual que involucra a jugadores de Alianza Lima. Estos discursos normalizan la violencia y revictimizan a las denunciantes. | composición LR

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) objetó las declaraciones del exfutbolista Juan ‘Chiquito’ Flores, quien minimizó una denuncia por presunta violación sexual que involucra a jugadores de Alianza Lima (Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña) y sugirió una supuesta responsabilidad compartida de la víctima. La institución advirtió que este tipo de discursos normaliza la violencia y revictimiza a las denunciantes.

Las expresiones del exarquero, en las que afirmó que una mujer “sabe a lo que va” cuando acude a un hotel con un futbolista, generaron amplio rechazo. Para el MIMP, este tipo de afirmaciones refuerzan estereotipos que trasladan la culpa a las víctimas y trivializan delitos graves.

Desde el Programa Nacional Warmi Ñan, la vocera Jacqueline Valenzuela señaló que este tipo de comentarios no solo son inapropiados, sino peligrosos. “La violencia sexual no es un error ni un malentendido. Es un delito que vulnera derechos y deja secuelas profundas en las víctimas”, sostuvo en declaraciones a La República.

¿Qué dijo Juan 'Chiquito' Flores sobre la denuncia de abuso sexual?

El exfutbolista generó polémica durante el programa El Último Aliento, al afirmar que “si una mujer va a un hotel con un futbolista, no es solo para mirarse las caras”, insinuando un consentimiento implícito. Aunque luego aseguró no defender a los jugadores, utilizó su experiencia personal para justificar situaciones similares, lo que incrementó las críticas en su contra.

Flores calificó el hecho como una “decisión personal” y afirmó que una persona no acude a un hotel “para dormir o contar cuentos”. Sus declaraciones se sumaron a otras emitidas en espacios deportivos, como las del periodista Pedro García, quien relativizó el caso apelando a creencias religiosas y a la “condición humana” en otro podcast.

Para el MIMP, este tipo de enfoques desvían la atención del punto central: existe una denuncia por presunta violación que debe investigarse con seriedad, sin prejuicios ni justificaciones.

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña han sido separados ''indefinidamente'' del club Alianza Lima. Foto: composición La República.

Expertas afirman que el discurso machista revictimiza

Desde el colectivo feminista DEMUS, su directora y excongresista Rocío Silva-Santisteban fue aún más tajante sobre las declaraciones de ambas figuras y afirmó que existe una profunda normalización del abuso contra la mujer.

“Como sociedad aún no reparamos en la profunda crisis moral, social, cultural y ética que produce que este tipo de acciones sean pasadas por agua tibia, como la violación sexual de esta joven argentina... Que se dude de la víctima, porque eso es lo primero que hacen los periodistas deportivos: dudar de la víctima. Se cuestiona por qué viajó o por qué fue al hotel. No entienden que todos los argumentos que están dando son para justificar la violación sexual”, señaló a este medio.

En la misma línea, el MIMP advirtió que cuando estos mensajes provienen de figuras públicas, resultan aún más dañinos, pues desalientan la denuncia y refuerzan el silencio. Según cifras oficiales, en el Perú se registran en promedio 35 denuncias diarias por violación, aunque solo una parte de las víctimas acude a las autoridades.

La vocera del Warmi Ñam hizo un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a estos hechos y a rechazar cualquier discurso que normalice o justifique la violencia sexual.

¿De qué se acusa a los jugadores peruanos?

Una joven argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual ocurrido durante la estadía del club Alianza Lima en Montevideo, Uruguay. La acusación fue presentada tras su retorno a Argentina, donde también acudió a un centro de salud y formalizó la acusación ante la justicia.

Según la información difundida, el hecho habría ocurrido en el hotel Hyatt Centric, donde se hospedaba el plantel. La joven habría conocido previamente a Zambrano y luego acudido al lugar junto a una amiga tras ser invitadas.

Ante ello, el club decidió separar de manera indefinida a los tres futbolistas y abrir un proceso disciplinario interno, señalando que colaborará con las autoridades, sin pronunciarse directamente sobre la denuncia y la gravedad del delito mencionado.

