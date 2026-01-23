HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Miguel Trauco desestima denuncia en su contra
Miguel Trauco desestima denuncia en su contra     Miguel Trauco desestima denuncia en su contra     Miguel Trauco desestima denuncia en su contra     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

Cuestionable respuesta de Alianza Lima tras denuncia de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

A través de sus redes sociales, Miguel Trauco compartió un extenso comunicado en el que rechaza cualquier imputación delictiva contra su persona cometida durante la pretemporada de Alianza Lima.

Miguel Trauco se pronunció tras denuncia por abuso sexual. Foto: composición LR/X
Miguel Trauco se pronunció tras denuncia por abuso sexual. Foto: composición LR/X

Miguel Trauco rompió su silencio y negó rotundamente su implicancia en el presunto abuso sexual durante la pretemporada de Alianza Lima. A través de sus redes sociales, el lateral peruano señaló que se han difundido diversas versiones que han perjudicado su imagen personal y profesional. Ante ello, decidió pronunciarse y remarcó que se encuentra tranquilo porque confía en que la justicia correspondiente esclarecerá los hechos cuanto antes.

"Como consecuencia de los presuntos hechos que han trascendido públicamente en los últimos días, quiero expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, siendo plenamente consciente de la gravedad con la que este tipo de situaciones debe ser tratada", dijo Miguel Trauco al inicio de su pronunciamiento.

Comunicado de Miguel Trauco.

Comunicado de Miguel Trauco.

PUEDES VER: Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Zambrano la habría instado a beber

lr.pe

Miguel Trauco se pronuncia tras denuncia por presunto abuso sexual

Además, enfatizó en que su familia ha sido perjudicada por este hecho. "En este contexto, se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares, a mi entorno personal y profesional", añadió.

También comentó que optó por no pronunciarse en las últimas horas porque quería prepararse legalmente. "He optado por guardar silencio hasta el día de hoy, priorizando informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada. Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho", añadió.

Del mismo modo, se deslindó de todas las acusaciones que se le imputan. "Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", remarcó.

PUEDES VER: Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

lr.pe

Miguel Trauco se pone a disposición de la justicia tras denuncia

"Hasta el momento, se ha generado confusión y un daño injusto no solo hacia mi persona, sino también hacia todas las personas involucradas y nuestros seres queridos", afirmó Trauco.

Al finaliza, aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia para que la situación se esclarezca. "Dicho esto, me pongo a total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario y confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva. Agradezco a mi familia y a quienes me conocen por su respaldo y pido respeto para todas las personas involucradas hasta tanto se esclarezcan los hechos", concluyó.

Notas relacionadas
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

LEER MÁS
Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

LEER MÁS
Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

LEER MÁS
Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Skyscraper Live en Netflix: a qué hora y dónde ver el evento en vivo donde un hombre que arriesgará su vida ante millones

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Abogado explica qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima: "No suspende el contrato"

Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025