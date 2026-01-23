Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Miguel Trauco rompió su silencio y negó rotundamente su implicancia en el presunto abuso sexual durante la pretemporada de Alianza Lima. A través de sus redes sociales, el lateral peruano señaló que se han difundido diversas versiones que han perjudicado su imagen personal y profesional. Ante ello, decidió pronunciarse y remarcó que se encuentra tranquilo porque confía en que la justicia correspondiente esclarecerá los hechos cuanto antes.

"Como consecuencia de los presuntos hechos que han trascendido públicamente en los últimos días, quiero expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, siendo plenamente consciente de la gravedad con la que este tipo de situaciones debe ser tratada", dijo Miguel Trauco al inicio de su pronunciamiento.

Comunicado de Miguel Trauco.

Miguel Trauco se pronuncia tras denuncia por presunto abuso sexual

Además, enfatizó en que su familia ha sido perjudicada por este hecho. "En este contexto, se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares, a mi entorno personal y profesional", añadió.

También comentó que optó por no pronunciarse en las últimas horas porque quería prepararse legalmente. "He optado por guardar silencio hasta el día de hoy, priorizando informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada. Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho", añadió.

Del mismo modo, se deslindó de todas las acusaciones que se le imputan. "Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", remarcó.

Miguel Trauco se pone a disposición de la justicia tras denuncia

"Hasta el momento, se ha generado confusión y un daño injusto no solo hacia mi persona, sino también hacia todas las personas involucradas y nuestros seres queridos", afirmó Trauco.

Al finaliza, aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia para que la situación se esclarezca. "Dicho esto, me pongo a total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario y confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva. Agradezco a mi familia y a quienes me conocen por su respaldo y pido respeto para todas las personas involucradas hasta tanto se esclarezcan los hechos", concluyó.