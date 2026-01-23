Reimond Manco dio su opinión sobre la situación que está viviendo Alianza Lima tras la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por una presunta agresión sexual contra una joven argentina. Tras estos hechos, varios exfutbolistas y periodistas han dado su opinión y uno de ellos fue el ‘exJotita’, quien señaló que estos tres jugadores no deben estar en el club que en algún momento representó.

En sus palabras, Manco manifestó su rechazo ante este tipo de acontecimientos y espera que toda la investigación llegue a la verdad. Sin embargo, reconoció que el hecho de que chicas estén con los jugadores en el hotel de concentración es una infracción muy grave.

Reimond Manco tuvo tajante posturas tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

"Creo que todos condenamos el simple hecho de la denuncia, luego todo es materia de investigación. Yo personalmente condeno eso, pero independientemente de eso y de las averiguaciones y de todo lo que se tenga que hacer, yo creo que está más que claro que los jugadores no deben continuar en Alianza", empezó diciendo Manco.

"Para mi, Zambrano, Peña y Trauco no deben continuar. El simple hecho de que chicas entren al hotel en un momento de pretemporada, ese es un acto de indisciplina y no deben seguir en Alianza Lima", complementó el exfutbolista.

Alianza Lima anuncia separación indefinida de Zambrano, Peña y Trauco

A través de un comunicado vía redes sociales, el club blanquiazul emitió un comunicado a la opinión publica anunciando las siguientes medida.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno", anunció el club por medio de un comunicado.