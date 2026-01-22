HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Confirman cierre del Camino Inca de Machu Picchu por un mes: 60 especialistas intervendrán en ruta de monumentos arqueológicos

Durante el mantenimiento, se intervendrán sectores clave como Wiñaywayna, Phuyupatamarca y Sayacmarca, con trabajos en senderos, muros de contención y campamentos para una mejor experiencia.

La interrupción temporal permitirá realizar trabajos técnicos en tramos del recorrido para prevenir riesgos por lluvias intensas en la zona.
La interrupción temporal permitirá realizar trabajos técnicos en tramos del recorrido para prevenir riesgos por lluvias intensas en la zona. | Foto: Andina

El Camino Inca que conduce a la ciudadela de Machu Picchu suspenderá el ingreso de visitantes durante un periodo continuo a inicios del año, como parte de un programa anual de mantenimiento y conservación. La medida se enmarca en las disposiciones que regulan el uso turístico sostenible de esta red vial prehispánica, considerada una de las más importantes del país.

La interrupción temporal del acceso busca permitir trabajos técnicos en distintos tramos del recorrido, así como reducir riesgos asociados a las lluvias intensas que se registran en la zona durante esta temporada. Las labores estarán a cargo de personal especializado y se desarrollarán de manera progresiva a lo largo de toda la ruta habilitada.

Suspensión del ingreso de turistas al Camino Inca: qué se sabe y desde cuándo rige

El cierre del Camino Inca al turismo se hará efectivo desde el sábado 31 de enero y se mantendrá durante todo el mes de febrero. La reapertura del circuito está programada para el 1 de marzo, una vez concluidas las labores previstas por la jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu.

Durante este periodo no se permitirá el ingreso de visitantes, porteadores ni agencias de turismo por la ruta clásica, la cual registra un flujo diario aproximado de 500 personas en temporada regular. La suspensión responde tanto a la necesidad de ejecutar trabajos de conservación como a la prevención de emergencias derivadas de deslizamientos, caídas de rocas u otras afectaciones provocadas por las lluvias.

Intervenciones programadas en monumentos y tramos estratégicos de la red vial inca

Las acciones de mantenimiento comprenderán diversos sectores arqueológicos distribuidos a lo largo del Camino Inca, incluyendo áreas como Wiñaywayna, Phuyupatamarca, Sayacmarca, Intipunku y otros puntos de alto valor patrimonial. En estos espacios se realizarán trabajos sobre estructuras arquitectónicas, senderos y zonas de tránsito.

Las labores incluyen el reforzamiento de muros de contención, rehabilitación de caminos, corte de vegetación, tratamiento de pisos, mantenimiento de puentes, rampas y barandas, así como la mejora de campamentos y servicios higiénicos. También se contempla el desquinche preventivo de rocas y la estabilización de taludes mediante evaluaciones técnicas previas.

