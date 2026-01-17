Este atractivo en Lima supera a Machu Picchu en visitas y tiene un récord Guinness: descubre cuál es

Machu Picchu, uno de los lugares más reconocidos mundialmente, sigue atrayendo la atención de más de un extranjero. No obstante, pese a ser considerada una maravilla del mundo, existe un atractivo turístico limeño que lo ha superado en número de visitas y posee un récord Guinness que lo coloca por encima de la ciudadela inca.

Ubicado en el Centro de Lima, el Circuito Mágico del Agua fue impulsado y construido en 2007 durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda Lossio, sobre el histórico Parque de la Reserva, convirtiéndose, con el paso de los años, en uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la capital.

El Circuito Mágico de Aguas recibió un total de 2.183.354 visitantes nacionales y extranjeros entre enero y noviembre de 2025. Foto: Circuito Mágico de Aguas

La importancia del Circuito Mágico del Agua para los turistas

De acuerdo con los recientes resultados del Reporte Mensual de Turismo, el Circuito Mágico del Agua recibió un total de 2.183.354 visitantes nacionales y extranjeros entre enero y noviembre de 2025, de los cuales 2.081.823 fueron turistas nacionales y 101.531 extranjeros, reveló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este último reporte indica que el Circuito Mágico del Agua superó al Santuario Histórico de Machu Picchu, que recibió a más de 1.400.000 visitantes. Otros lugares que también han sido superados en visitas por este centro turístico son la Explanada de Saqsaywaman (más de 889.000), el Parque Arqueológico de Ollantaytambo (más de 840.000), el Complejo Arqueológico de Moray (más de 729.000) y las Islas Ballestas (más de 563.000).

En paralelo, tras revelarse los números que colocan sorpresivamente al Circuito Mágico del Agua por encima de Machu Picchu en número de visitantes, la ministra de Mincetur, Teresa Mera, elogió el destino turístico como uno de los más importantes del Perú.

“Este es uno de los diversos atractivos del Centro Histórico de Lima, que en el año 2024 recibió la jerarquía 4, la máxima distinción turística otorgada por el Estado peruano, lo que confirma su relevancia como destino cultural e histórico y lo pone a la altura de destinos de talla mundial como la ciudadela de Machu Picchu (en Cusco), las Líneas de Nasca y Palpa (Ica) y el Río Amazonas (Loreto)”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

¿Cuál es el récord Guinness que ostenta el Circuito Mágico de Aguas?

Más allá de haber superado en cantidad de visitantes a la ciudadela inca, este atractivo turístico ostenta el récord Guinness por ser el complejo de fuentes más altas del mundo en un parque público, una distinción que refuerza su relevancia y lo convierte en un espacio aún más emblemático.

Las trece fuentes interactivas, que combinan agua, música y luz láser para crear espectáculos hipnóticos, atraen a visitantes de todas las edades y han convertido al parque en un punto de referencia turístico y cultural. Este récord no solo refleja la magnitud y la innovación tecnológica del circuito, sino que también celebra la capacidad de Perú para crear espacios urbanos que fusionan arte, tecnología y tradición de manera armoniosa y espectacular.