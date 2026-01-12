HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Evalúan cierre temporal de ruta hacia zona amazónica de Machu Picchu y Choquequirao por deslizamientos y riesgo para turistas

Autoridades regionales advierten que el acceso a Choquequirao y la vía amazónica a Machu Picchu serán sometidos a nuevas evaluaciones técnicas ante deslizamientos activos y caída de rocas.

Debido a las fuertes lluvias y al riesgo para los turistas, el Gobierno Regional de Cusco evalúa nuevas medidas.
Debido a las fuertes lluvias y al riesgo para los turistas, el Gobierno Regional de Cusco evalúa nuevas medidas. | Composición LR | Difusión

Las intensas lluvias registradas en la región de Cusco han motivado una evaluación urgente de las rutas turísticas hacia Choquequirao y los accesos a la vía amazónica hacia Machu Picchu. Miguel Oscco, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional, informó que las precipitaciones han generado deslizamientos, avenidas de agua y restricciones temporales en varios corredores viales.

El especialista detalló que, aunque no hay vías completamente bloqueadas, existen tramos con tránsito restringido debido a la presencia de maquinaria que se encarga de despejar el material que cae de manera recurrente.

Evaluación de riesgos en Choquequirao

La Dirección Desconcentrada de Cultura convocó a una reunión técnica para analizar el estado actual de la ruta hacia Choquequirao. Rosendo Baca, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), señaló que se han reportado deslizamientos continuos y problemas en la estructura del puente que conecta hacia la zona arqueológica.

Baca precisó que las municipalidades de Mollepata (Anta) y Santa Teresa (La Convención), así como sus oficinas de Defensa Civil, deben presentar informes ampliados para determinar el nivel real del riesgo. Aseguró que, hasta que no se emita una disposición oficial, el acceso continúa siendo normal. “Se evaluará definitivamente la posibilidad de un cierre temporal”, enfatizó.

Vía amazónica y otros destinos bajo vigilancia

En cuanto a otros accesos turísticos, Rosendo Baca confirmó que la ruta amazónica hacia Machu Picchu también será revisada debido al aumento de visitantes y al impacto de las lluvias. Detalló que, en los próximos días, se reunirán con operadores y autoridades para abordar los riesgos en destinos como la Laguna Humantay, que también presenta alta afluencia en temporada lluviosa.

Por su parte, Miguel Oscco explicó que Cocalmayo (baños termales en La Convención) sigue siendo una zona crítica donde se registran caídas constantes de rocas, agravadas por la construcción de una carretera de doble carril.

Señaló que no recomienda transitar por el área en esta temporada, aunque reconoció que la Municipalidad de Santa Teresa realiza labores permanentes para mantener la vía operativa.

Finalmente, Miguel Oscco recordó que la reciente declaratoria de estado de emergencia en 11 provincias de Cusco no asigna nuevos recursos, sino que únicamente permite tomar medidas excepcionales, como compras directas o reorientación presupuestal.

