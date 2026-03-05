HOYSuscripcion LR Focus

Pueblos originarios advierten que jóvenes pierden identidad cultural por nuevas tendencias

Voceros de organizaciones indígenas pidieron fortalecer la identidad de los jóvenes y cuestionaron la falta de políticas públicas para preservar tradiciones ancestrales.

Para algunos representantes de pueblos originarios, los partidos políticos actuales más populares no están incidiendo en los derechos de los pueblos indígena. Foto: Mirelia Quispe/La República
Representantes de pueblos originarios de Arequipa y Cusco expusieron este jueves algunos derechos que les son vulnerados en sus tierras. Además, indicaron que los jóvenes están perdiendo cada vez más su identidad y que existen cortinas de humo internacionales.

"Estamos en nuevos tiempos, están presentando agendas como distracción y cortinas de humo, como los therians, esos grupos de jóvenes que se creen animales están perdiendo totalmente su identidad de los pueblos originarios de sus abuelos, tatarabuelos…debemos defender la madre tierra con cultura con dignidad", indicó Enrique Zaraza, representante del parlamento de comunidades indígenas.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otro lado señalaron durante la asamblea que el Estado no está prestando atención a los jóvenes quienes no conocen su identidad. "El ministerio de cultura, el estado no invierte en como los jóvenes aprendan de su identidad", señalaron.

Elecciones frente a los pueblos originarios y comunidades campesinas

Para algunos representantes de pueblos originarios, los partidos políticos actuales más populares no están incidiendo en los derechos de los pueblos indígenas nacionales y mucho menos en los derechos internacionales como los que contempla el convenio 169 de la OIT.

"Queremos que los candidatos realmente gobiernen para los pueblos originarios, no para las transnacionales. Se está violando el convenio 169, es el Estado el responsable del saqueo", declaró Julián Condori, representante de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

Como ejemplo reciente, una representante de Chaucalla, en La Unión, señaló el caso de la empresa hidroeléctrica Hydro S.A. (OHYSA), que propone ejecutar un proyecto de hidroeléctrica sin haber realizado un proceso de consulta previa.

Representantes se enteraron solo por periódico que la empresa había mostrado el proyecto incluso al Ministerio del Ambiente y otros avances. Esto enojó a los pobladores, quienes denuncian que no hubo diálogos concretos o encuestas que prueben que acepten el proyecto.

