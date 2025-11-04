HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Unesco alerta sobrecarga turística en Machu Picchu y pide al Perú limitar el ingreso diario

El organismo advirtió que el número de visitantes al santuario histórico supera ampliamente la capacidad establecida por el propio Estado peruano y urgió medidas de control y conservación.


El ingreso ha llegado hasta 5 600 turistas diarios en temporada alta.
El ingreso ha llegado hasta 5 600 turistas diarios en temporada alta. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: composición LR.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco volvió a poner bajo observación a Machu Picchu por el incremento sostenido del flujo turístico y los problemas de gestión que podrían afectar su conservación.

En su 47ª sesión, el organismo internacional expresó su preocupación porque el número de visitantes diarios supera con creces la capacidad de carga aprobada en 2015, pese a las reiteradas recomendaciones.

De acuerdo con la Resolución Directoral N.º 035-2016-DDC-Cusco, emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura, la capacidad máxima permitida para la llaqta de Machu Picchu es de 2 244 visitantes por día. Sin embargo, en la práctica, el ingreso ha llegado a los 4 500 y hasta 5 600 turistas diarios en temporada alta y fechas festivas, situación que la Unesco considera insostenible para la integridad del sitio.

Unesco solicita evaluación técnica que justifique el aforo actual

El comité solicitó al Estado peruano presentar una evaluación técnica que justifique cualquier aumento de aforo y demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas, como la implementación de estrategias de dispersión turística, infraestructura adaptada y monitoreo independiente. También pidió acelerar la actualización del Plan Maestro de Machu Picchu, que debe incluir un nuevo reglamento de zonificación y un plan de uso público.

La Unesco reconoció avances en la aprobación de la Ley N.º 31770, que obliga a realizar una Evaluación de Impacto Patrimonial (EIP) para proyectos cercanos a bienes declarados Patrimonio Mundial, pero insistió en que estas normas deben aplicarse rigurosamente. En ese contexto, pidió que el Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco no inicie operaciones sin un plan de mitigación ambiental evaluado por los órganos asesores del comité.

Alertan pérdida de autonomía financiera

El organismo internacional también alertó sobre los problemas de gobernanza en la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) y la pérdida de autonomía financiera, instando al Estado a fortalecer su estructura y recursos.

Además, solicitó información sobre las medidas adoptadas frente a invasiones y cambios ilegales de uso de suelo en el distrito de Machu Picchu, donde se ha conformado un comité técnico para ordenar el territorio rural.

Finalmente, la Unesco lamentó que no haya avances en la creación de la Reserva de la Biosfera Machu Picchu–Choquequirao y dio al Perú plazo hasta el 1 de febrero de 2026 para presentar un informe actualizado sobre la conservación del sitio, el cual será evaluado en la próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial.

