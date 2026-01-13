Tras la confirmación de la llegada de 'BTS' a Perú por primera vez, los fans de la banda de k-pop expresaron un fuerte entusiasmo en redes sociales, celebraron el histórico anuncio y manifestaron su emoción por ver al grupo en vivo en los conciertos que realizará en la capital peruana entre el 9 y 10 de octubre.

La oficialización de la gira de 'BTS' al Perú no solo generó alta expectativa, sino que también se hizo viral una publicación de uno de los integrantes de la banda surcoreana, Taehyung, quien expresó su deseo de conocer Machu Picchu, considerada una de las ciudadelas y maravillas del mundo más importantes.

La respuesta del artista surcoreano a un fan peruano sobre su deseo de conocer Machu Picchu. Foto: Weverse

El anhelo de Taehyung de conocer Machu Picchu

A través de la plataforma Weverse, un peruano le preguntó en 2020, en coreano, al integrante de los BTS si tenía pensado conocer algún día Machu Picchu, acompañado de una imagen del emblemático sitio arqueológico. Para sorpresa de muchos, Taehyung expresó su deseo de visitar alguna vez una de las siete maravillas del mundo.

“Realmente quiero conocer”, respondió el artista, lo que generó una ola de reacciones de asombro y de expectativa por la posible llegada del surcoreano a la ciudadela inca.

Pese a que la cita era demasiado breve, los fanáticos peruanos, conocidos como ARMY, mostraron bastante interés en la posible llegada del artista surcoreano tras la confirmación de la llegada de la banda de k-pop en las dos próximas fechas de los conciertos en Perú.

El regreso de los BTS a los escenarios

El regreso de 'BTS' a los escenarios significó un momento importante para los integrantes de la banda de k-pop tras cumplir los cuatro años de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La noticia de la gira mundial fue esperada por muchos fans, quienes se emocionaron al ver el nombre del Perú en la lista de destinos.

La conexión de la cultura coreana con los fanáticos peruanos se ha fortalecido en la última década, hasta el punto de que muchos realizan varias coreografías y disfrutan del ritmo del k-pop. La fiebre y la expectativa de la llegada de 'Beyond The Scene' (BTS) aumentaron el auge de la banda.