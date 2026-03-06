Gobierno debe reabastecer las insulinas en el país

El desabastecimiento de insulina es una señal de alerta gravísima. Las denuncias realizadas por diversas asociaciones civiles de pacientes diabéticos sobre la ausencia de este tratamiento en hospitales y centros de atención del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (Essalud) son elocuentes y urgentes.

Lo que ocurre es que, según la Federación Internacional de Diabetes, esa condición médica representa una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en el Perú (alrededor del 6,5 % de la población, es decir, más de 1 millón y medio de ciudadanos). Y sobre ese universo existe un grupo amplio de pacientes con requerimiento permanente de terapia con insulina, básicamente para no morir.

No obstante, no es casual que esta escasez con responsables ocurre en un contexto institucional deteriorado, el cual es parte del copamiento por parte del pacto corrupto que ha tomado el Estado. De hecho, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) es la oficina que está en el centro de este caos administrativo, ya que es la entidad que gestiona la compra y entrega de medicamentos a nivel nacional.

Durante el último año, diversos episodios vinculados con productos farmacéuticos revelaron tensiones en la cadena de control sanitario. El caso del suero fisiológico adulterado que ocasionó muertes en 2025 abrió un debate sobre la arquitectura institucional del sistema de vigilancia farmacéutica y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de calidad.

A partir de ese episodio, el Congreso inició el análisis de propuestas orientadas a transformar la autoridad reguladora. Según Salud con Lupa, existen seis proyectos de ley que plantean la creación de nuevas entidades para la supervisión del mercado de medicamentos, las cuales no han sido atendidos por el Congreso del pacto mafioso.

Los congresistas, a quienes tanto les gusta presionar políticamente cuando les conviene, deben recordar que el acceso a medicamentos esenciales forma parte de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. De hecho, la OMS incluye la insulina en la Lista de Medicamentos Esenciales que el Estado debe asegurar su dotación. Por lo tanto, el restablecimiento del suministro de insulinas constituye una responsabilidad del Gobierno encargado, que debe ser atendido cuanto antes.