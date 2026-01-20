Los familiares no tenían conocimiento de dónde se alojaba Jenniffer Mendoza y esperaban que regresara pronto a Ecuador. | Panamericana | Composición LR

Los familiares no tenían conocimiento de dónde se alojaba Jenniffer Mendoza y esperaban que regresara pronto a Ecuador. | Panamericana | Composición LR

La hermana y el esposo de Jenniffer Lisbeth Mendoza Segura, la ecuatoriana encontrada muerta en un colchón en San Martín de Porres (SMP), brindaron un desolador testimonio tras la muerte de su familiar. "Dijo que se iba por un futuro mejor para sus hijos y me dijo que iba a regresar", declaró la mujer a Panamericana, quien se quedó a cargo de sus hijos. Indicó que llegaron al Perú para reclamar su cuerpo y llevarlo a Ecuador. Mantenían una comunicación constante, pero abruptamente se cortó el 14 de enero.

Recuerda que realizaron por última vez una videollamada, en la que la víctima le indicó que estaba comiendo. "Solamente vino a Lima y nunca nos dijo en qué iba a trabajar". El esposo de la afectada mencionó que también tuvo contacto con ella hasta los últimos días. "Me dijo ‘esta semana voy a viajar’… pero nunca pensé que me iban a hacer esto", dijo entre lágrimas.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Jenniffer Mendoza no tenía una fecha de regreso a Ecuador

Si bien Jenniffer Mendoza no tenía una fecha de retorno exacta, había manifestado su deseo de regresar pronto, pues extrañaba a sus hijos. La hermana dijo que sus hijos están preguntando por ella. "'Tía, trae a mi mamá para verla, para darle su último beso, para darle un abrazo'", le dicen. En ningún momento los familiares sospecharon alguna actividad o comportamiento que les permitiera anticipar el crimen que iba a ocurrir.

El esposo recordó que le había dicho que iba a llegar al Perú con una amiga, pero que nunca le indicó ningún nombre. "Solamente me dijo 'voy a trabajar'". Recalcó que, a veces, mantenía la reserva de algunos detalles de su vida, por lo que no le brindó mucha información sobre dónde se alojaba.

Mototaxista que trasladó colchón fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva

Darwin Cruz Vásquez (43), mototaxista que trasladó el colchón donde se encontraba el cuerpo de Jenniffer Mendoza, fue sentenciado a cumplir nueve meses de prisión preventiva por el Ministerio Público. Cruz Vásquez aseguró que desconocía que el colchón contenía un cadáver y que creyó estar llevando el objeto hacia un basural ubicado en la zona de Huandoy.

Sin embargo, tras tomar conocimiento del crimen, decidió borrar la placa de su mototaxi por temor, acción que permitió a los agentes rastrear el vehículo e identificar su paradero en el distrito de Los Olivos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.