Sociedad

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Según la denuncia, Yanira Mendoza había hecho el contrato con el cirujano Wilson Espinoza, pero fue operada por el anestesiólogo Edward Cadenas. Asimismo, revelaron que la clínica no contaba con permisos para cirugías.

Mirella Mendoza, hermana de la enfermera, afrontó a la clínica Roma Medic pero no tuvo respuesta.
Mirella Mendoza, hermana de la enfermera, afrontó a la clínica Roma Medic pero no tuvo respuesta. | Foto: composición LR/ Día D

Yanira Mendoza, una enfermera de 35 años, viajó de Ica a Lima con la intención de someterse a una cirugía de liposucción en la clínica Roma Medic de Miraflores. Sin embargo, una mala praxis ocasionó que perdiera la vida.

El reportaje de Día D destapó más de un caso de denuncias por parte de pacientes y familiares que revelaron diversas irregularidades en el establecimiento.

Enfermera fallece tras operación de liposucción en clínica Roma Medic

Yanira Mendoza salió de su casa, en Ica, y le comunicó a su familia que haría en Lima un curso de enfermería; sin embargo, había llegado a la capital a hacerse un tratamiento médico estético.

La joven firmó un contrato para su liposucción con el cirujano Wilson Espinoza, pero, de acuerdo con el testimonio de una enfermera, a la sala de operación ingresó el anestesiólogo Edward Cadenas, quien la operó y le destrozó el hígado, causándole una hemorragia interna que devino en un paro respiratorio. "Mi hermana entró viva y salió muerta", reclamó su hermana, Mirella Mendoza.

Edward Cadena realizó la cirugía, pese a solo ser anestesiólogo. Foto: Día D

Edward Cadena realizó la cirugía, pese a solo ser anestesiólogo. Foto: Día D

El 18 de diciembre del 2025, Yanira ingresó a la Clínica Roma Medic para iniciar su tratamiento, pero salió del local en graves condiciones que no fueron atendidas por no contar con equipos de reanimación. Los médicos la llevaron al hospital Edgardo Rebagliati, donde, en vez de revelar el nombre verdadero, la ingresaron como “NN” para ocultar su identidad. De acuerdo a su hermana, el personal de la clínica la habría movilizado al centro de salud porque ahí trabajaría la esposa de Cadenas, en vez de derivarla al Casimiro Ulloa (hospital que quedaba a solo cuatro cuadras).

El fallecimiento de Yanira ha provocado una ola de denuncias contra la misma clínica. Entre los testimonios destaca el de María Moscoso, quien sufrió graves secuelas tras someterse a una lipoescultura realizada por Luz Ángela Quispe Llanos; se reveló que la profesional que practicó la cirugía es médica general y no especialista.

Clínica Roma Medic no tenía licencia

Los familiares de la fallecida señalaron que, tras las primeras indagaciones, se descubrió que la clínica no figuraba en los registros oficiales de centros autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) para procedimientos quirúrgicos de esta envergadura.

A pesar de que la familia intentó buscar respuestas por parte de la clínica sobre la muerte de Yanira, el lugar no ha dado respuestas; por el contrario, ocultaron el paradero de Cadenas y Espinoza.

Yanira falleció por una hemorragia interna. Foto: Día D

Yanira falleció por una hemorragia interna. Foto: Día D

Según el reportaje, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la clínica en Miraflores para recabar pruebas, incautar el historial médico de la paciente y determinar la responsabilidad de los médicos intervinientes. Pero el local estuvo cerrado y ningún personal abrió las puertas. Por ello, procedieron a la clausura del establecimiento por infringir las normas.

"Seguramente temerosos de lo que les espera, han impedido el ingreso de fiscalización y los inspectores de comercialización y riesgo de desastres (un agravante). Lo que vamos a hacer es multarlos por eso con 20% de UIT y, además de eso, vamos a levantar un acta por el cambio de giro", indicó Gerardo Azabache, gerente de la municipalidad de Miraflores, a Día D.

La República se contactó con la Clínica Roma Medic y en la llamada indicaron que se comunicaría su abogado; sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado.

