Registrate en nuestro boletin

Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Capturan a Vilma Zeña Santamaría, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

Su detención se efectúa tras una larga búsqueda y una recompensa de S/50.000 por cualquier información de su paradero. La mujer fue trasladada a la Dirincri para las diligencias correspondientes.

PNP captura de Vilma Zeña Santamaría por el caso de Galería Nicolini.
PNP captura de Vilma Zeña Santamaría por el caso de Galería Nicolini. | Composición LR | Silvana Quiñonez

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Vilma Zeña Santamaría, condenada por el caso de explotación laboral y esclavitud relacionado con el incendio fatal en la Galería Nicolini, ocurrido el 22 de junio de 2017 en Lima. Como se recordará, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro ratificó la condena contra Zeña en segunda instancia.

La mujer, quien se encontraba prófuga de la justicia desde 2018, pese a tener una sentencia firme de 32 años de prisión por trata de personas agravada, fue detenida por la PNP y trasladada hoy a la sede de la Dirincri para las diligencias correspondientes. Este arresto se produce tras un largo período en el que se le ofreció una recompensa de S/50.000 para facilitar su ubicación y captura.

¿Qué ocurrió en el caso de la Galería Nicolini?

A casi nueve años de la tragedia, el incendio ocurrido el 22 de junio de 2017 en el complejo comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima, sigue siendo uno de los episodios más crudos de explotación laboral en el país. El siniestro, que demandó cinco días de intenso trabajo para ser controlado, dejó como saldo la muerte de dos jóvenes trabajadores que quedaron atrapados en un contenedor de la Galería Nicolini.

Las víctimas, Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19), murieron calcinadas al no poder escapar del fuego, ya que se encontraban encerradas con llave dentro del almacén donde laboraban. Pese a los desesperados intentos por ponerse a salvo, la falta de una vía de escape selló su trágico destino. Las investigaciones determinaron que el contenedor pertenecía a Zeña Santamaría, quien fue hallada culpable de los hechos y condenada a 32 años de prisión.

Vilma Zeña llevaba casi ocho años prófuga de la justicia. Foto: Carlos Felix

Durante las diligencias, la Fiscalía logró acreditar que los responsables se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los jóvenes, sometiéndolos a explotación laboral y económica. Además de pagarles menos de lo prometido, los mantenían encerrados bajo llave en los espacios donde trabajaban, en condiciones que finalmente derivaron en una tragedia que conmocionó al país.

Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó el pago de S/20.000 a los del incendio. Además, se dispuso una reparación civil de S/479.000 y S/459.000 para los herederos legales de las víctimas mortales.

📢 El Programa de Recompensas del #Mininter ofrece S/ 50 000 por información que ayude a la ubicación y captura de Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña de contenedor donde dos jóvenes murieron

El Ministerio del Interior ofrecía S/50.000 de recompensa por información de su paradero. Foto: X de Ministerio del Interior

