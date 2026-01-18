Hombre asesina a su amigo tras una discusión bajo efectos del alcohol en plena vía pública en Arequipa

Lo que comenzó como una reunión entre amigos terminó en un hecho que ha conmocionado a los vecinos de Arequipa. Un joven de 20 años, identificado como Fernando Pacosoncco, perdió la vida luego de ser atacado por uno de sus acompañantes tras una violenta discusión en plena vía pública en el distrito de Paucarpata.

El hecho ocurrió específicamente en la calle Júpiter, sector Campo Marte, el pasado 13 de enero y hasta el momento no se ha ubicado al atacante.

Hombre quita la vida a su amigo y se da a la fuga

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, ambos sujetos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la noche en una vivienda cercana junto a un grupo de amigos. Al salir del inmueble, ya bajo los efectos del alcohol, se desató un fuerte altercado verbal que rápidamente escaló a las agresiones físicas.

En medio del altercado, el agresor extrajo un arma blanca con la que atacó a su amigo en repetidas ocasiones. Pese a los intentos de efectivos policiales por auxiliar a la víctima, las heridas resultaron mortales y su deceso se confirmó en el lugar de los hechos.

"La víctima habría agredido al victimario y este se habría separado del grupo para buscar un arma blanca con la que lastimó a su acompañante y le causó la muerte tras atacarlo en el cuello y en el pecho", indicó el general Antonio La Madrid, jefe policial en Arequipa.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los últimos minutos de vida del joven e identificaron al grupo de amigos, testigos de la escena del crimen, los cuales fueron llamados por las autoridades para completar la reconstrucción de los hechos.

El material audiovisual ya se encuentra en manos de las autoridades y la Fiscalía. Aunque ya se haya identificado al asesino, el general La Madrid mencionó que mantiene su identidad en reserva para seguir con las investigaciones.