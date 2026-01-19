Detienen a hombre acusado del asesinato de su pareja dentro de su inmueble en Cercado de Lima
El acusado tiene antecedentes delictivos por robo y delitos sexuales. Actualmente, se encuentra bajo custodia mientras las autoridades investigan su posible responsabilidad en el homicidio.
- Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?
- Más calor y lluvias por las noches: Senamhi anuncia aumentos de temperatura de hasta 32° en Lima Metropolitana y otras regiones
Una mujer trans identificada como Julissa (31) fue asesinada a puñaladas en el interior de su habitación, ubicada en una casona del jirón Peñaloza, en Cercado de Lima. Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Yilmer Alexander Medina Rafael, pareja de la víctima y el presunto autor del crimen.
De acuerdo con la información policial, el sospechoso habría atacado a Julissa con un cuchillo de mesa. Posteriormente, el hombre habría permanecido dentro de la habitación y dormido junto al cuerpo durante varias horas, hasta ser encontrado por los familiares de la víctima.
TE RECOMENDAMOS
LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Hombre asesina a su amigo tras una discusión bajo efectos del alcohol en plena vía pública en Arequipa
Versión de los familiares de la víctima
Según Fiorella Velarde, hermana de la víctima, ella acudió a la casa a buscar a su familiar, pero encontró a Yilmer Alexander con manchas de sangre. Al verse descubierto, el detenido confesó que había tenido una discusión con Julissa y que la había agredido con un arma blanca en respuesta a un supuesto ataque previo.
Por ello, la PNP intervino a Yilmer Alexander cuando este, presuntamente, intentaba abandonar el inmueble. Durante su detención, el acusado alegó que actuó en defensa propia y que también presentaba cortes en el cuerpo, producto de una gresca.
PUEDES VER: Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones
Antecedentes del detenido
El coronel de la Policía Nacional del Perú, Marcial Flores, informó que el detenido tiene un historial delictivo previo al asesinato. Según el jefe policial, Medina Rafael tiene antecedentes por los delitos de robo agravado y contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos.
Medina permanece bajo custodia de las autoridades mientras continúan las diligencias del caso para determinar su responsabilidad en el crimen. De acuerdo con la información policial, el detenido podría enfrentar cargos por homicidio con arma blanca.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.