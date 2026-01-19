HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Celebramos a Lima: ¿Las jaranas siguen siendo las mismas? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Detienen a hombre acusado del asesinato de su pareja dentro de su inmueble en Cercado de Lima

El acusado tiene antecedentes delictivos por robo y delitos sexuales. Actualmente, se encuentra bajo custodia mientras las autoridades investigan su posible responsabilidad en el homicidio.

De acuerdo con la policía, el detenido cuenta con antecedentes penales por tocamientos indebidos y robo agravado.
De acuerdo con la policía, el detenido cuenta con antecedentes penales por tocamientos indebidos y robo agravado. | Composición LR | América Noticias

Una mujer trans identificada como Julissa (31) fue asesinada a puñaladas en el interior de su habitación, ubicada en una casona del jirón Peñaloza, en Cercado de Lima. Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Yilmer Alexander Medina Rafael, pareja de la víctima y el presunto autor del crimen.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso habría atacado a Julissa con un cuchillo de mesa. Posteriormente, el hombre habría permanecido dentro de la habitación y dormido junto al cuerpo durante varias horas, hasta ser encontrado por los familiares de la víctima.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Hombre asesina a su amigo tras una discusión bajo efectos del alcohol en plena vía pública en Arequipa

lr.pe

Versión de los familiares de la víctima

Según Fiorella Velarde, hermana de la víctima, ella acudió a la casa a buscar a su familiar, pero encontró a Yilmer Alexander con manchas de sangre. Al verse descubierto, el detenido confesó que había tenido una discusión con Julissa y que la había agredido con un arma blanca en respuesta a un supuesto ataque previo.

Por ello, la PNP intervino a Yilmer Alexander cuando este, presuntamente, intentaba abandonar el inmueble. Durante su detención, el acusado alegó que actuó en defensa propia y que también presentaba cortes en el cuerpo, producto de una gresca.

PUEDES VER: Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

lr.pe

Antecedentes del detenido

El coronel de la Policía Nacional del Perú, Marcial Flores, informó que el detenido tiene un historial delictivo previo al asesinato. Según el jefe policial, Medina Rafael tiene antecedentes por los delitos de robo agravado y contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos.

Medina permanece bajo custodia de las autoridades mientras continúan las diligencias del caso para determinar su responsabilidad en el crimen. De acuerdo con la información policial, el detenido podría enfrentar cargos por homicidio con arma blanca.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Voraz incendio código 3 consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 13 familias damnificadas

Voraz incendio código 3 consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 13 familias damnificadas

LEER MÁS
Luminaria de iglesia en el Jirón de la Unión cae sobre peatón y lo deja inconsciente tras el impacto

Luminaria de iglesia en el Jirón de la Unión cae sobre peatón y lo deja inconsciente tras el impacto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Concierto de Milo J en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para ver al cantante argentino en Costa 21

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

Sociedad

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Prohibición del MTC a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025