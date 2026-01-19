El Ministerio de Educación (Minedu) informó que este lunes 19 de enero se inició la matrícula digital a nivel nacional. Desde las primeras horas del día, numerosos usuarios reportaron dificultades para acceder a la plataforma, principalmente por los extensos tiempos de espera, lo que ha complicado el registro de estudiantes para el año escolar 2026.

Al ingresar al enlace oficial, los usuarios son dirigidos a una fila virtual. Sin embargo, el tiempo de espera estimado puede alcanzar hasta cuatro horas. La propia plataforma explica que esta medida responde al alto volumen de tráfico: “Estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo”.

Matrícula escolar virtual 2026: Usuarios reportan dificultades en el proceso de inscripción online. Foto: La Rpública.

Plataforma de Matrícula Digital colapsa por alta demanda

La matrícula digital fue implementada por el Minedu con el objetivo de reducir barreras de acceso, evitar colas presenciales y simplificar los trámites administrativos. La alta demanda registrada desde la madrugada impidió el ingreso inmediato prometido y provocó la caída temporal del sistema en Lima Metropolitana. Durante ese periodo, los usuarios visualizaron el mensaje “Error 1.200”, que advertía que el portal había sido “temporalmente limitado en tráfico”.

Horas después, el sistema volvió a estar operativo, aunque la fila virtual continuó extendiéndose por largos periodos. Tras completar el tiempo de espera, algunos usuarios reportaron la aparición de un nuevo mensaje bajo el código “Error 524”, lo que volvió a interrumpir el acceso.

La plataforma señala que la página se actualiza de manera automática y recomienda no cerrar el navegador para no perder el avance del trámite. Además, muestra la hora y el minuto de la última actualización, con la expectativa de que el tiempo de espera se reduzca progresivamente.

Colapso en la plataforma de Matrícula Digital. Foto: La República.

¿Cómo ingresar a la matrícula digital?

Para realizar el trámite, el Minedu habilitó la plataforma oficial matriculadigital.pe. La inscripción puede efectuarse desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular con acceso a internet.

Paso a paso

Verificación de colegios y vacantes : ingresar a matriculadigital.pe y hacer clic en “Conoce los colegios con matrícula digital”. Seleccionar la región y la UGEL para revisar el nombre del colegio, distrito, tipo y nivel educativo disponibles.

: ingresar a matriculadigital.pe y hacer clic en “Conoce los colegios con matrícula digital”. Seleccionar la región y la UGEL para revisar el nombre del colegio, distrito, tipo y nivel educativo disponibles. Registro de usuario : crear una cuenta con los datos del DNI u otro documento válido, registrar un correo electrónico activo y consignar un número telefónico.

: crear una cuenta con los datos del DNI u otro documento válido, registrar un correo electrónico activo y consignar un número telefónico. Activación de la cuenta : revisar el correo electrónico registrado, crear la contraseña y volver a ingresar a la plataforma.

: revisar el correo electrónico registrado, crear la contraseña y volver a ingresar a la plataforma. Acceso al proceso de matrícula : seleccionar el año 2026, elegir la opción “Matrícula 2026”, aceptar los términos y condiciones y continuar.

: seleccionar el año 2026, elegir la opción “Matrícula 2026”, aceptar los términos y condiciones y continuar. Registro de la solicitud de vacante : completar los datos del apoderado y del menor. Es necesario contar con fotografías legibles de ambos documentos de identidad. El sistema permite seleccionar hasta tres colegios como opción.

: completar los datos del apoderado y del menor. Es necesario contar con fotografías legibles de ambos documentos de identidad. El sistema permite seleccionar hasta tres colegios como opción. Confirmación del trámite: guardar el código de verificación generado por la plataforma como constancia de la solicitud.

Es importante precisar que la matrícula digital 2026 está habilitada únicamente en seis regiones del país: Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna.

