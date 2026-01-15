HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Matrícula Digital 2026 inicia este lunes 19 de enero: este es el link de Minedu para inscripción en Lima, Callao y regiones

La Matrícula Digital 2026 está destinada a estudiantes que inician o cambian de colegio. Las familias podrán acceder mediante una plataforma digital fácil y segura, diseñada para guiarlas en el proceso.

El sistema de matrícula del Minedu busca eliminar trámites presenciales y garantizando un procedimiento ordenado.
El sistema de matrícula del Minedu busca eliminar trámites presenciales y garantizando un procedimiento ordenado. | Foto: Andina/Minedu/LR

El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará este lunes 19 de enero de 2026 el proceso de Matrícula Digital 2026, una modalidad virtual que permitirá a las familias registrar solicitudes de vacantes en instituciones educativas públicas focalizadas. El trámite se realizará de forma exclusiva a través de una plataforma digital habilitada a nivel nacional y forma parte de las acciones del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026.

Este proceso se desarrollará inicialmente en Lima Metropolitana, el Callao y determinadas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema educativo público, evitar trámites presenciales y garantizar un procedimiento ordenado y transparente.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

lr.pe

¿Qué es la Matrícula Digital 2026 y a quiénes deben participar este proceso digital?

La Matrícula Digital 2026 es un mecanismo virtual implementado por el Minedu que permite a madres, padres y tutores registrar solicitudes de vacantes escolares sin acudir de manera presencial a las instituciones educativas. El proceso se realiza mediante una plataforma en línea, diseñada para ser sencilla, segura y accesible para las familias.

Este procedimiento está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público, así como a aquellos que necesitan trasladarse de una institución a otra dentro de la educación básica regular. En cambio, los estudiantes que continuarán en el mismo colegio no deben realizar la matrícula digital, ya que solo deberán ratificar su matrícula por los canales establecidos por cada institución educativa.

Con el fin de asegurar un proceso adecuado, el Minedu desplegará equipos técnicos en las zonas focalizadas para brindar asistencia a las UGEL y acompañamiento directo a las familias. Asimismo, se pondrá a disposición un tutorial digital que guiará paso a paso el registro de las solicitudes de vacante.

PUEDES VER: Profesores universitarios y auxiliares de educación no recibirán el bono de S/400 en enero

lr.pe

Lista de UGEL y regiones incluidas en la inscripción virtual del Minedu

La Matrícula Digital 2026 se implementará en las siguientes jurisdicciones educativas:

  • Lima Metropolitana:
  • Las 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
  • Lima Provincias:
  • UGEL 08 Cañete
  • UGEL 09 Huaura
  • UGEL 10 Huaral
  • UGEL 15 Huarochirí
  • UGEL 16 Barranca
  • Callao:
  • UGEL Ventanilla
  • Dirección Regional de Educación del Callao
  • Arequipa:
  • UGEL Norte
  • UGEL Sur
  • UGEL La Joya
  • Tacna:
  • UGEL Tacna
  • Moquegua:
  • UGEL Ilo
  • UGEL Mariscal Nieto

Las solicitudes de vacante deberán realizarse únicamente a través del enlace oficial, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu anuncia cambio en vacaciones escolares de mayo 2026: conoce las nuevas fechas

Minedu anuncia cambio en vacaciones escolares de mayo 2026: conoce las nuevas fechas

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Más de la mitad de colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado: miles de niños enfrentan baños inoperativos

Más de la mitad de colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado: miles de niños enfrentan baños inoperativos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

LEER MÁS
Mujer lanzó material inflamable a cajera tras negarse a pagar 1/4 de pollo en SJM: víctima quedó en UCI

Mujer lanzó material inflamable a cajera tras negarse a pagar 1/4 de pollo en SJM: víctima quedó en UCI

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025