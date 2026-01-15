Matrícula Digital 2026 inicia este lunes 19 de enero: este es el link de Minedu para inscripción en Lima, Callao y regiones

El sistema de matrícula del Minedu busca eliminar trámites presenciales y garantizando un procedimiento ordenado. | Foto: Andina/Minedu/LR

El sistema de matrícula del Minedu busca eliminar trámites presenciales y garantizando un procedimiento ordenado. | Foto: Andina/Minedu/LR

El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará este lunes 19 de enero de 2026 el proceso de Matrícula Digital 2026, una modalidad virtual que permitirá a las familias registrar solicitudes de vacantes en instituciones educativas públicas focalizadas. El trámite se realizará de forma exclusiva a través de una plataforma digital habilitada a nivel nacional y forma parte de las acciones del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026.

Este proceso se desarrollará inicialmente en Lima Metropolitana, el Callao y determinadas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema educativo público, evitar trámites presenciales y garantizar un procedimiento ordenado y transparente.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué es la Matrícula Digital 2026 y a quiénes deben participar este proceso digital?

La Matrícula Digital 2026 es un mecanismo virtual implementado por el Minedu que permite a madres, padres y tutores registrar solicitudes de vacantes escolares sin acudir de manera presencial a las instituciones educativas. El proceso se realiza mediante una plataforma en línea, diseñada para ser sencilla, segura y accesible para las familias.

Este procedimiento está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público, así como a aquellos que necesitan trasladarse de una institución a otra dentro de la educación básica regular. En cambio, los estudiantes que continuarán en el mismo colegio no deben realizar la matrícula digital, ya que solo deberán ratificar su matrícula por los canales establecidos por cada institución educativa.

Con el fin de asegurar un proceso adecuado, el Minedu desplegará equipos técnicos en las zonas focalizadas para brindar asistencia a las UGEL y acompañamiento directo a las familias. Asimismo, se pondrá a disposición un tutorial digital que guiará paso a paso el registro de las solicitudes de vacante.

Lista de UGEL y regiones incluidas en la inscripción virtual del Minedu

La Matrícula Digital 2026 se implementará en las siguientes jurisdicciones educativas:

Lima Metropolitana:

Las 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

Lima Provincias:

UGEL 08 Cañete

UGEL 09 Huaura

UGEL 10 Huaral

UGEL 15 Huarochirí

UGEL 16 Barranca

Callao:

UGEL Ventanilla

Dirección Regional de Educación del Callao

Arequipa:

UGEL Norte

UGEL Sur

UGEL La Joya

Tacna:

UGEL Tacna

Moquegua:

UGEL Ilo

UGEL Mariscal Nieto

Las solicitudes de vacante deberán realizarse únicamente a través del enlace oficial, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.