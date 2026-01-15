Matrícula Digital 2026 inicia este lunes 19 de enero: este es el link de Minedu para inscripción en Lima, Callao y regiones
La Matrícula Digital 2026 está destinada a estudiantes que inician o cambian de colegio. Las familias podrán acceder mediante una plataforma digital fácil y segura, diseñada para guiarlas en el proceso.
El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará este lunes 19 de enero de 2026 el proceso de Matrícula Digital 2026, una modalidad virtual que permitirá a las familias registrar solicitudes de vacantes en instituciones educativas públicas focalizadas. El trámite se realizará de forma exclusiva a través de una plataforma digital habilitada a nivel nacional y forma parte de las acciones del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026.
Este proceso se desarrollará inicialmente en Lima Metropolitana, el Callao y determinadas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema educativo público, evitar trámites presenciales y garantizar un procedimiento ordenado y transparente.
¿Qué es la Matrícula Digital 2026 y a quiénes deben participar este proceso digital?
La Matrícula Digital 2026 es un mecanismo virtual implementado por el Minedu que permite a madres, padres y tutores registrar solicitudes de vacantes escolares sin acudir de manera presencial a las instituciones educativas. El proceso se realiza mediante una plataforma en línea, diseñada para ser sencilla, segura y accesible para las familias.
Este procedimiento está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público, así como a aquellos que necesitan trasladarse de una institución a otra dentro de la educación básica regular. En cambio, los estudiantes que continuarán en el mismo colegio no deben realizar la matrícula digital, ya que solo deberán ratificar su matrícula por los canales establecidos por cada institución educativa.
Con el fin de asegurar un proceso adecuado, el Minedu desplegará equipos técnicos en las zonas focalizadas para brindar asistencia a las UGEL y acompañamiento directo a las familias. Asimismo, se pondrá a disposición un tutorial digital que guiará paso a paso el registro de las solicitudes de vacante.
Lista de UGEL y regiones incluidas en la inscripción virtual del Minedu
La Matrícula Digital 2026 se implementará en las siguientes jurisdicciones educativas:
- Lima Metropolitana:
- Las 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
- Lima Provincias:
- UGEL 08 Cañete
- UGEL 09 Huaura
- UGEL 10 Huaral
- UGEL 15 Huarochirí
- UGEL 16 Barranca
- Callao:
- UGEL Ventanilla
- Dirección Regional de Educación del Callao
- Arequipa:
- UGEL Norte
- UGEL Sur
- UGEL La Joya
- Tacna:
- UGEL Tacna
- Moquegua:
- UGEL Ilo
- UGEL Mariscal Nieto
Las solicitudes de vacante deberán realizarse únicamente a través del enlace oficial, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación.
