HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones
Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones     
Sociedad

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

La Kábala celebra cada sorteo con premios acumulados que captan la atención de miles de jugadores. Los boletos se adquieren en puntos autorizados y por Internet.

Conoce cuáles son los resultados de La Kábala este martes 3 de marzo | Foto: composición LR
Conoce cuáles son los resultados de La Kábala este martes 3 de marzo | Foto: composición LR

El Pozo Buenazo de La Kábala busca dueño este martes 3 de marzo. Tras una jornada de gran expectativa nacional por los S/680,456 acumulados, Intralot emitirá en las próximas horas la combinación ganadora y los resultados finales del sorteo.

Notas relacionadas
Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 28 de febrero

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 28 de febrero

LEER MÁS
Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

LEER MÁS
Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

Kábala hoy martes 24 de febrero, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buenazo

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

LEER MÁS
Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

Precio del dólar en Perú HOY, martes 3 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de marzo, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor HOY, 3 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025