Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo
La Kábala celebra cada sorteo con premios acumulados que captan la atención de miles de jugadores. Los boletos se adquieren en puntos autorizados y por Internet.
Conoce cuáles son los resultados de La Kábala este martes 3 de marzo | Foto: composición LR
El Pozo Buenazo de La Kábala busca dueño este martes 3 de marzo. Tras una jornada de gran expectativa nacional por los S/680,456 acumulados, Intralot emitirá en las próximas horas la combinación ganadora y los resultados finales del sorteo.