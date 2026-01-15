El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una serie de avisos meteorológicos que alertan sobre la ocurrencia de precipitaciones en diversas regiones del país, con mayor incidencia en la selva y la sierra, entre el miércoles 14 y el viernes 16 de enero. Según la entidad, estos eventos climáticos forman parte del periodo lluvioso propio de la temporada y podrían prolongarse hasta el fin de semana.

De acuerdo con los reportes oficiales, las precipitaciones no solo implicarán altos acumulados, sino también descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas de mayor altitud, la presencia de granizo y nevadas. Además, el Senamhi advirtió que la persistencia de estas condiciones podría generar impactos en carreteras y actividades cotidianas, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos actualizados.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Alerta naranja de lluvias en la selva

La entidad adscrita al Ministerio de Ambiente informó que, desde el jueves 15 hasta el viernes 16 de enero, se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, bajo un aviso de nivel naranja. Esto significa que “pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región”. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Para el jueves 15, se prevén acumulados de lluvia próximos a los 50 mm por día en la selva norte y central, mientras que en la selva sur los valores podrían alcanzar los 80 mm diarios. El viernes 16, los acumulados aumentarían ligeramente en la selva norte y central, con registros cercanos a los 55 mm por día, manteniéndose valores de hasta 80 mm diarios en la selva sur.

Este escenario, según señaló a La República la ingeniera Janeth Huamán, especialista en meteorología del Senamhi, continuará en los días siguientes a la conclusión del aviso y afectará regiones como Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Granizo, nieve y lluvias en la sierra

En la sierra, “se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que pueden presentarse tanto en forma líquida (lluvia) como sólida (granizo, nieve y aguanieve)”, precisó la experta.

Huamán explicó que “las precipitaciones sólidas, como el granizo y la nieve, suelen presentarse a mayor altitud, especialmente hacia el sector de sierra central y sierra sur”. Por ejemplo, el granizo se registraría en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m.s.n.m, mientras que las nevadas en localidades situadas sobre los 3.800 m.s.n.m. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, además de un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche.

Lluvias de verano en la costa y extensión de los avisos

En la costa, el Senamhi advirtió que entre el miércoles 14 y el jueves 15 de enero se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de incremento de la nubosidad, sensación térmica elevada en horas de la tarde y ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Para el jueves 15, se estiman acumulados entre 1 y 7.5 mm por día en la costa norte, entre 0.2 y 2 mm en la costa central y valores de 0.5 a 2.5 mm por día en la costa sur. La especialista indicó que estas lluvias de verano están asociadas a la humedad proveniente de la sierra. “Cuando llueve en la zona altoandina, parte de esa nubosidad ingresa a la costa junto con la humedad, lo que favorece este tipo de precipitaciones”, precisó.

Respecto a regiones como Arequipa, que ha presentado precipitaciones de consideración que elevaron la situación a una alerta roja, la especialista explicó que la frecuencia de este fenómeno registrada en los últimos días ha favorecido mayores acumulados, por lo que se espera que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continúen durante el fin de semana.

Finalmente, el Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente al transitar por carreteras y vías urbanas. “Enero y febrero son meses del periodo lluvioso, por lo que es importante estar informados y actuar con prevención”, concluyó la especialista.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.