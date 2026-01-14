Carabayllo: ataque con explosivo a colectivo deja cinco heridos horas antes del paro de transportistas

Un ataque con un artefacto explosivo dejó cinco personas heridas, entre ellas el conductor de un colectivo, en el distrito de Carabayllo, a tan solo horas del inicio del paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero. El hecho ocurrió en el paradero Chaperito, generando alarma entre pasajeros y comerciantes de la zona.

El paro fue convocado como medida de protesta ante la creciente ola de violencia, extorsiones y asesinatos que afecta al sector transporte, la cual dejó 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados durante el 2025, según cifras difundidas por los propios gremios.

Ataque con explosivo dejó cinco heridos en paradero Chaperito

De acuerdo con el testimonio del conductor, el colectivo se encontraba detenido en el paradero, realizando una cola para completar pasajeros y otros nueve estaban dentro de la unidad cuando ocurrió la explosión.

Según relató el chofer, indicó que primero se escuchó una fuerte detonación seguida de una humareda, lo que en un inicio hizo pensar que se trataba del estallido de una llanta. Sin embargo, se conoció que fueron sujetos desconocidos los que habían dejado un artefacto explosivo casero debajo de la unidad, el cual detonó causando heridas a cinco personas, incluida una mujer embarazada. Los heridos fueron trasladados al hospital de Collique para recibir atención médica.

Empresa de transporte había recibido amenazas previas

Según informó Latina, horas antes del ataque, el conductor del colectivo había recibido un manuscrito extorsivo, lo que refuerza la hipótesis de que el atentado estaría relacionado con amenazas previas contra la empresa de transporte.

La unidad afectada cubre la ruta Carabayllo – Puente Piedra. El ataque ha incrementado la preocupación entre los transportistas, especialmente en el contexto del paro convocado para hoy, en rechazo a los constantes hechos de violencia que enfrenta el sector.

