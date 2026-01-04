Crisis sanitaria en Carabayllo: municipio admite colapso del recojo de basura y anuncia medidas

Pese a las constantes denuncias de vecinos por la acumulación de basura en distintos sectores de Carabayllo (Lima), su alcalde Pablo Mendoza aseguró que el municipio está ejecutando medidas para enfrentar la crisis del servicio de limpieza pública. Esto luego de la resolución del contrato con el consorcio encargado del recojo de residuos.

Como se informó anteriormente, sectores como la urbanización El Progreso, Vista Alegre y San Pedro registran montículos de basura que permanecen desde hace días e incluso semanas, generando contaminación, malos olores y presencia de roedores e insectos. Vecinos denunciaron además que los camiones pasaban sin detenerse o simplemente dejaron de cubrir varias rutas.

Al respecto, Mendoza explicó que el problema originó tras la rescisión del contrato con el consorcio, el pasado 12 de diciembre de 2025, debido a reiterados incumplimientos de la empresa. Precisó que desde meses anteriores se habían detectado deficiencias en la prestación del servicio, lo que motivó la aplicación de penalidades y el envío de reclamaciones mediante cartas notariales.

La entidad municipal sostiene que rescindió el contrato por la falta de mejoras y, desde entonces, asegura haber activado un plan de contingencia con equipos y trabajadores propios para atender los llamados puntos críticos.

“A partir del 13 de diciembre el consorcio no envió ninguna compactadora. Desde ese momento lo hemos asumido nosotros, a pesar de las dificultades”, señaló el burgomaestre.

Asimismo, sostuvo que el distrito ya fue declarado en emergencia por el Ministerio del Ambiente (Minam), lo que permitirá implementar medidas extraordinarias. Aseguró que su gestión no está desprotegiendo al distrito, aunque reconoció que el servicio aún no opera con normalidad.

Alcalde Carabayllo anuncia compra de seis compactadoras

En respuesta a la crisis, el burgomaestre anunció la compra de seis nuevas compactadoras que se incorporarán progresivamente al servicio. “Las tres primeras las tendremos este miércoles y las otras tres el viernes aproximadamente”, afirmó.

Mendoza también aseguró que la comuna apunta a “cortar la tercerización”, al considerar que este modelo “le ha hecho mucho daño al distrito”, además de generar un gasto excesivo.

Se espera que, con la llegada de las nuevas unidades, el recojo de basura se regularice en los próximos días. Entretanto, vecinos continúan exigiendo una solución inmediata ante los riesgos sanitarios que representa la acumulación de residuos en plena temporada de verano.