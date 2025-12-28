Mototaxista sobrevive tras recibir un disparo en la cabeza en paradero de Carabayllo durante presunto ataque extorsivo

El mototaxista se encuentra fuera de peligro en el hospital de Puente Piedra. | Foto: captura de YouTube/ Latina

El mototaxista se encuentra fuera de peligro en el hospital de Puente Piedra. | Foto: captura de YouTube/ Latina

En un hecho que ha dejado consternados a los vecinos de Carabayllo, un trabajador de transporte público logró sobrevivir milagrosamente luego de ser atacado a quemarropa por un presunto sicario. El violento episodio ocurrió en el paradero Álamo Blanco del distrito, en lo que sería una nueva represalia de las mafias de extorsión que asedian el sector.

El mototaxista se encontraba esperando pasajeros cuando fue abordado por un sujeto armado. Sin mediar palabra, el atacante disparó directamente a la víctima con hasta tres disparos. Una de las balas fue un impacto directo a la cabeza.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

Mototaxista salvó de morir tras impacto de bala en la cabeza

A pesar de la gravedad del impacto, el trabajador no perdió la vida en el acto. Compañeros del paradero y transeúntes auxiliaron de inmediato al herido, trasladándolo de emergencia al hospital de Puente Piedra, donde los médicos lograron estabilizarlo. La esposa del mototaxista indicó que su pareja se salvó de milagro.

"La bala salió por un lado, por lo que el peligro ha pasado y ahora nos piden una tomografía para descartar si está bien dentro. En la placa salió todo bien", señaló.

Familiares y colegas de la víctima denunciaron que el ataque no fue un hecho aislado. Según expplicaron, la asociación de mototaxis a la que pertenece el trabajador (Empresa de transporte y servicio múltiple Goch) viene siendo blanco de constantes amenazas por parte de bandas criminales que exigen el pago de cupos diarios para permitirles laborar.

"Al señor de la empresa sí (lo extorsionan) pero uno y otro número lo llaman. El señor también no sabe qué hacer", contó la mujer. Mientras que los compañeros mototaxistas relataron que el encargado de la empresa habría recibido un mensaje extorsivo de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte, quienes le pidieron 30 soles semanales.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística llegaron al lugar de los hechos para recoger evidencias de la zona con el fin de identificar a los responsables. En tanto, los compañeros de trabajo del mototaxista realizaron una colecta solidaria para apoyar con los gastos médicos a la familia.