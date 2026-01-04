Atentan contra alcalde de Carabayllo por quinta vez: delincuentes dejaron granada en la vivienda de Pablo Mendoza | Composición LR

Atentan contra alcalde de Carabayllo por quinta vez: delincuentes dejaron granada en la vivienda de Pablo Mendoza | Composición LR

La noche del sábado 3 de enero, un nuevo atentado volvió a poner en peligro la seguridad del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. Sujetos a bordo de una motocicleta sin placa arrojaron un artefacto explosivo hacia la puerta de su vivienda, cerca de la comisaría El Progreso.

Según información policial, la granada tipo piña cayó frente al portón principal, pero no llegó a detonar debido a que aún mantenía el seguro puesto. Personal de seguridad alertó a la Central de Monitoreo y solicitó apoyo policial. Minutos después, efectivos de la PNP y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar y retiraron el dispositivo. No se reportaron heridos ni daños materiales.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Alcalde formalizará denuncias

En diálogo con La República, el alcalde de Carabayllo confirmó que se trata del quinto ataque que sufre durante su gestión. Hace dos semanas, desconocidos detonaron un explosivo a pocos metros de Mendoza durante la inauguración de obras en el sector Sol Naciente, en plena actividad oficial y frente a cientos de vecinos. Meses atrás también se colocó un explosivo en su vivienda y, en otro incidente, delincuentes dañaron un vehículo al confundirlo con la camioneta del burgomaestre.

Mendoza reconoció que anteriormente no había formalizado denuncias porque creía que se trataba solo de intentos de amedrentamiento. Sin embargo, ahora aseguró que la situación ha escalado y estaría relacionada a mafias vinculadas al tráfico de terrenos, comercio informal, transporte menor y eventos clandestinos.

“Hemos recibido mensajes extorsivos… cuando queremos ordenar o no hacemos lo que ellos esperan, buscan estos mecanismos para intimidar”, señaló. Añadió que esta vez regularizará las denuncias y descartó mudarse.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el cierre de este informe no se ha brindado mayor detalle oficial.

Hipótesis de las autoridades sobre atentados

Anteriormente, las autoridades municipales han señalado que estos atentados podrían estar relacionados con intereses que buscan frenar obras públicas o ejercer presión delictiva en el distrito.

Además, en medio de estos hechos, la Fiscalía ha vinculado al alcalde de Carabayllo con adjudicaciones irregulares en su gestión, por presuntos vínculos con organizaciones delictivas vinculadas al sector construcción (como la banda de ‘Los sanguinarios de la construcción’).

En el marco de una investigación que busca desarticular a la organización liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, la PNP y la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado allanaron la vivienda del burgomaestre Mendoza y las oficinas de la Municipalidad de Carabayllo en el mes de octubre.

Serie de ataques contra Pablo Mendoza en Carabayllo

Primer atentado: 5 de noviembre de 2025

Durante una actividad municipal en la avenida Merino Reina, cerca de la biblioteca de Carabayllo, desconocidos arrojaron artefactos explosivos mientras el alcalde participaba en un evento público. El ataque dejó a dos agentes de Serenazgo heridos, trasladados al Hospital de Collique.

Segundo atentado: 3 de diciembre de 2025

Por la madrugada, dos sujetos en moto dejaron un artefacto explosivo frente a la puerta de la vivienda del funcionario, ubicada en el jirón Sánchez Cerro. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó a tiempo y el dispositivo fue neutralizado sin detonar.

Tercer atentado: mediados de diciembre de 2025

Según informes locales, antes del cuarto ataque, hubo un intento de atentado en el que detonaron un explosivo cerca de un vehículo particular que fue confundido con la camioneta oficial del burgomaestre.

Cuarto atentado: 20 de diciembre de 2025

Durante la ceremonia de inicio de obras de pistas y veredas en el asentamiento humano Sol Naciente, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a pocos metros de donde estaba el alcalde. Se desató el pánico entre los asistentes, sin reporte de heridos graves; los responsables huyeron en motocicleta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.