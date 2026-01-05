Municipalidad del Cusco anuncia acciones penales tras muerte de obrero en construcción clandestina

El mediodía del sábado, un deslizamiento de tierra ocurrido en una construcción clandestina de la APV Sipaspujyo, en el cercado de Cusco, cobró la vida del obrero Hernán Solano Luna (42) y dejó a otro trabajador gravemente herido, según confirmaron las autoridades municipales.

De acuerdo con la Municipalidad Provincial del Cusco, la obra se levantaba de manera ilegal en un área verde y en una zona de alto riesgo, ubicada peligrosamente en una ladera, lo que habría provocado el colapso del terreno y el fatal desenlace.

Tras el accidente, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, anunció que el gobierno edil iniciará acciones penales contra el propietario de la construcción, identificado como Juan Callañaupa Escobar, por presunta responsabilidad en los hechos.

“Es una construcción clandestina que en varias oportunidades fue notificada. En ese lugar no se puede construir; las gerencias hicieron las advertencias y, sin embargo, hicieron caso omiso, hasta que ocurrió esta desgracia”, declaró la autoridad municipal.

El burgomaestre también exhortó al Ministerio Público a actuar con celeridad conforme a ley. “Nosotros vamos a iniciar las acciones penales para que quede un precedente, muy aparte de las acciones de la Fiscalía, teniendo en cuenta que hay una persona fallecida”, puntualizó.