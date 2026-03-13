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Fiscalía solicita prisión preventiva para sacerdote acusado de tocamientos indebidos en San Borja

Al menos cinco mujeres sindican a Marco Agüero por cometer actos obscenos en contra de ellas cuando acudían a la Parroquia Nuestra Señora de la Alegría.

Los hechos se habrían registrado al interior de la parroquia que administra Marco Agüero.
Los hechos se habrían registrado al interior de la parroquia que administra Marco Agüero. | Composición LR

La Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro (Cuarto Despacho) solicitó nueve meses de prisión preventiva para el sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal, investigado por el delito de tocamientos indebidos en agravio de tres menores de edad y dos adultas.

El pedido fiscal se produce luego de que venciera el plazo de detención preliminar dictado contra el cura, quien fue intervenido el 3 de marzo en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en el distrito de San Borja, tras protestas en los exteriores del templo.

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Procedimiento

Valeria Cabrera, abogada de las víctimas, detalló a RPP que la investigación por el caso fue formalizada por el Ministerio Público el 12 de marzo. En ese contexto, se presentó la solicitud para que Agüero permanezca en la cárcel mientras se desarrollan las indagaciones.

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El Poder Judicial tendrá que determinar a través de una audiencia en los próximos días si aprueba este requerimiento. Mientras tanto, el imputado permanecerá detenido en la División de Investigación Criminal (Divincri), donde ha estado todo este tiempo, agregó la letrada.

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Grave denuncia

De acuerdo con las primeras diligencias, el religioso habría aprovechado la asistencia de las presuntas víctimas a las celebraciones eucarísticas y otras actividades en la parroquia que administraba para cometer los actos de connotación sexual. En testimonios recogidos por medios locales, también se afirmó que los hechos habrían ocurrido durante las confesiones que realizaba a las mujeres feligreses.

Iglesia se pronuncia

Tras la exposición mediática del caso, el Arzobispado de Lima reconoció que, desde diciembre de 2025, tenían conocimiento de una acusación contra Marco Agüero por “tocamientos no consentidos” en perjuicio de tres personas, una de ellas menor de edad, razón por la que iniciaron una investigación —aún en curso— e impusieron medidas cautelares al párroco.

En ese sentido, informaron que colaborarán con las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos y expresaron su solidaridad “con todas las víctimas de abusos de menores cometidos por clérigos”.


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