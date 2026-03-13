Gia Meier, la hija menor del actor y cantante peruano Christian Meier, dio su primera entrevista a la televisión peruana tras graduarse el año pasado en la prestigiosa escuela de moda Instituto Marangoni, ubicada en Londres, Inglaterra.

La joven de 23 años culminó la carrera de Fashion Business y Marketing de la moda, lo que le permitiría formar parte del mundo de los eventos de belleza. “(Mi familia) me ha ayudado un montón”, expresó a ‘América Espectáculos’ la también modelo profesional sobre el apoyo que recibió durante esos años de estudio en Europa.

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Hija de Christian Meier cuenta a qué se dedica en Lima tras graduarse en Europa

Luego de graduarse, Gia Meier decidió dejar Europa y regresar a Lima para juntarse con sus padres, Christian Meier y Marisol Aguirre. Actualmente, se dedica a una faceta distinta a la que estudió, ya que está enfocando gran parte de su tiempo en las redes sociales.

“Yo me dedico a las redes, y ellos (familia) me han ayudado un montón en mi carrera y en ir formándome. Me gradué el año pasado, me mudé a Lima en julio y empecé a dedicarme a las redes. Ahora estoy en eso y estoy súper feliz aquí”, reveló la modelo.

Asimismo, no descartó incursionar en el mundo de la actuación o música, como lo hace su familia, pese a que por ahora no se dedica a ello.

“No sé qué podré hacer en el futuro, ya que no tengo un proyecto relacionado con eso. De hecho, somos una familia de artistas. Nos encanta la música y la actuación a todos. Yo no me dedico a esto, pero mi hermano, mi mamá y mi papá sí”, afirmó Gia Meier a las cámaras de América Televisión durante el concierto que ofreció su padre en el Gran Teatro Nacional.

Gia Meier, orgullosa de ver a su papá en concierto

La modelo también mostró su emoción de ver a su padre en concierto ante un lleno total en el Gran Teatro Nacional. Gia afirmó que no veía a cantar a Christian Meier desde 2016 y expresó lo orgullosa que se siente de él.

“Estoy súper emocionada de ver a mi papá en vivo. No lo veo desde el 2016, cuando yo era chiquitita, y él también está bien emocionado porque me ha contado que tiene varias canciones que nunca ha cantado en su vida”, finalizó Gia Meier.

En el show también estuvieron presentes sus abuelos: Antonio Meier, conocido por haber sido alcalde de San Isidro, y Gladys Zender, la primera latinoamericana en ganar la corona del Miss Universo en 1957.