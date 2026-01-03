HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Obrero muere tras derrumbe en obra clandestina en el Cercado de Cusco

El derrumbe ocurrió en una construcción informal levantada dentro de un área verde. La Municipalidad del Cusco había notificado sobre la ilegalidad de la obra, pero los promotores no hicieron caso.

Derrumbe ocurrió cerca del mediodía. Foto: Luis Álvarez - La República.
Un obrero murió y otro resultó herido tras un derrumbe ocurrido en una obra clandestina en el Cercado de la ciudad del Cusco. La tragedia se reportó cerca del mediodía de este sábado 3 de enero, en la zona ubicada en la avenida Ricardo Palma, en la APV Sipaspujyo. Parte de la estructura colapsó mientras los trabajadores realizaban labores en el lugar.

El jefe de los Bomberos de Cusco, Miguel Ángel Tinajeros, informó que una brigada especializada en rescate de estructuras colapsadas acudió a la emergencia. “Se logró rescatar a una persona herida que fue trasladada a un nosocomio. Lamentablemente también se ha producido el deceso de otro trabajador que quedó atrapado y no pudo ser rescatado con vida”, señaló.

El herido fue identificado como Mateo Velázquez Mamani, de 50 años, cuyo estado no sería de extrema gravedad, pero requiere evaluación médica.

Tinajeros explicó que la obra se ejecutaba sobre una ladera y que las condiciones del terreno húmedo habrían contribuido al colapso.

Riesgo latente

Añadió que aún existe riesgo en la zona, incluso para una vivienda contigua de adobe que presenta rajaduras.

Por su parte, el director de Defensa Civil de la Municipalidad del Cusco, Ronald Paucar, confirmó que el terreno corresponde a un área verde y que se trataba de una construcción clandestina, previamente notificada en varias ocasiones sin que los responsables obedecieran las disposiciones.

Al cierre de esta nota, el cuerpo del trabajador fallecido, aún sin identificar, permanecía en el lugar a la espera de la llegada de personal del Ministerio Público.

