Ollas comunes de Lima Sur recuperan alimentos no vendidos en mercados para combatir el hambre

La campaña “Recuperar para Alimentar” promueve el recojo de alimentos no vendidos en mercados, apoyando a miles de familias. | Foto: Jairo Beltrán

La campaña “Recuperar para Alimentar” promueve el recojo de alimentos no vendidos en mercados, apoyando a miles de familias. | Foto: Jairo Beltrán

En Villa María del Triunfo, en Lima Metropolitana, las ollas comunes vienen reforzando el recojo de alimentos que no se venden en mercados de Lima Sur como parte de la campaña Recuperar para Alimentar, impulsada por la asociación Tejiendo Sonrisas. La iniciativa se presentó en febrero de 2026 y fue difundida en los primeros días de marzo, con el objetivo de responder a la inseguridad alimentaria que alcanza a miles de familias en la ciudad.

El planteamiento central es tratar el aprovechamiento de productos aptos para el consumo en calidad de derecho alimentario, además de reconocer el papel de estas organizaciones barriales como redes de soporte en zonas urbanas vulnerables. A la par, se busca sensibilizar sobre el desperdicio de alimentos y promover prácticas que reduzcan el descarte de productos que todavía pueden ser consumidos.

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Campaña Recuperar para Alimentar en Villa María del Triunfo: ¿cómo se recuperan alimentos en mercados de Lima Sur?

De acuerdo con lo informado, las ollas comunes realizan acciones coordinadas de recuperación en mercados de Lima Sur. En esas jornadas recogen frutas, verduras y tubérculos que suelen terminar en la basura por su apariencia, aunque mantienen valor nutricional y condiciones para el consumo humano. El proceso se organiza de manera comunitaria para asegurar el traslado y uso de los productos en las preparaciones diarias.

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Este trabajo apunta a sostener una alimentación adecuada en contextos de escasez y, al mismo tiempo, a reducir el volumen de desperdicios. La campaña plantea que el alimento no debe perderse por criterios estéticos y que su aprovechamiento contribuye a sistemas alimentarios más sostenibles dentro de la cadena local de abastecimiento.

Ollas comunes y recuperación de frutas, verduras y tubérculos: ¿qué actividades incluye la iniciativa y a quién convoca?

La recuperación en mercados se complementa con educación alimentaria y acciones de consumo responsable. El enfoque propone valorar el alimento de forma integral, con mensajes dirigidos a disminuir el descarte de frutas, verduras y tubérculos que siguen siendo aptos. Con ello, se busca fortalecer capacidades y prácticas cotidianas para un mejor uso de lo disponible.

La campaña convoca a instituciones públicas, empresas privadas y a la ciudadanía a asumir una corresponsabilidad frente al desperdicio y el hambre. También resalta el liderazgo de mujeres que organizan las ollas comunes y promueve la articulación local. Durante su desarrollo se anunciaron jornadas de recuperación, actividades de sensibilización y espacios de diálogo con actores del territorio, con la consigna de priorizar derechos en el acceso a la alimentación.

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