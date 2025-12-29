HOYSuscripcion LR Focus

Cusco se prepara para un escenario crítico ante posible circulación de la subvariante K de influenza AH3N2

Geresa activó un plan de prevención y respuesta que incluye fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, ampliación diagnóstica, hospital de campaña y vacunación. Trece casos sospechosos fueron enviados a Lima para confirmar si corresponden a la nueva subvariante.


El plan contempla el aseguramiento de oxígeno y la instalación de un hospital de campaña. Créditos: Composición LR.
La Gerencia Regional de Salud Cusco advirtió que la región podría enfrentar un escenario complejo ante la circulación de la influenza AH3N2 y la posible presencia de la subvariante K. El director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa, Alex Jaramillo, informó que actualmente Cusco registra 13 casos identificados y que las muestras ya fueron enviadas a Lima para su análisis genético.

“Las muestras han sido enviadas a Lima para que puedan genotipificarse y ver si se trata de la subvariante en cuestión”, precisó.

El especialista señaló que uno de los mayores riesgos es la co-infección viral, es decir, pacientes que presentan simultáneamente dos o más virus respiratorios, situación que incrementa la posibilidad de mutaciones. “Hay pacientes que a la vez tienen más de una estirpe viral (…) tienen dos o hasta tres virus a la vez. Esa coexistencia de virus dentro de una persona da más posibilidad de mutaciones”, advirtió.

Jaramillo explicó que la situación es más preocupante para los grupos vulnerables como niños menores de cinco años, adultos mayores, gestantes y personas con comorbilidades, debido al incremento de neumonías en estos sectores.

Según los escenarios proyectados por la Geresa, entre marzo y abril del próximo año podrían registrarse entre 50 mil y 100 mil contagios, de 5 mil a 6 mil hospitalizaciones y aproximadamente entre 1,000 y 1,500 fallecidos, si la circulación viral alcanza niveles altos.

Plan de prevención

Frente a ello, el plan contempla vigilancia comunitaria, ampliación de establecimientos centinela, incremento de capacidad diagnóstica, capacitación del personal de salud, aseguramiento de oxígeno y la instalación de un hospital de campaña.

Finalmente, anunció que la vacunación contra la influenza está prevista para abril y estará dirigida prioritariamente a los grupos de riesgo. “Si hacemos las cosas bien en enero y febrero, probablemente para marzo y abril no la pasemos tan mal”, afirmó Jaramillo, destacando que la respuesta dependerá del trabajo articulado con los gobiernos locales y el compromiso de la población.

