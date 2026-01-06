"Defensa Civil vino, puso cintas de peligro y se fue", indicó un morador. Créditos: Silvana Quiñonez / La República.

Un reciente deslizamiento de hasta metro y medio en el asentamiento humano Bello Horizonte ha encendido las alarmas entre los vecinos de Villa El Salvador. Más de 400 familias viven en zozobra ante el temor de que el terreno vuelva a ceder y sepulte sus viviendas, mientras esperan una respuesta urgente del Ministerio de Vivienda.

Un equipo de La República llegó hasta el asentamiento humano Bello Horizonte y corroboró que parte del camino de arena se ha desprendido, dejando grietas y cortes visibles en el terreno. El suelo cedió hasta 1.50 metros, afectando tanto a quienes viven en la parte alta como baja del cerro y generando temor por un posible colapso mayor ante un nuevo sismo.

“Lo que ha pasado es consecuencia de la debilitación del último sismo. Primero cayó un tramo pequeño y después cedió un metro y medio. Esto afecta a todos los vecinos y muchos ya no suben con sus vehículos por miedo”, señaló Rufino Humpiri, representante de Bello Horizonte, quien advirtió que entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

Los dirigentes aseguran que el riesgo fue advertido desde hace meses. Créditos: Silvana Quiñonez / La República.





Vecinos alertaron desde el año pasado, pero aún no hay solución

Los dirigentes aseguran que el riesgo fue advertido desde hace meses, tras el sismo de 6.1 de magnitud, del pasado 15 de junio del 2025, en el Callao. Indicó que, pese a tener un expediente técnico aprobado por la municipalidad, la ejecución del proyecto aún no inicia.

“El año pasado, con el primer sismo fuerte, se formaron grietas en la calle Espejismo. Después de los últimos movimientos, el suelo ha seguido cediendo porque no tenemos muro de contención”, explicó Adela Cermeño, subcoordinadora de Cerro Papa.

La dirigente detalló que la municipalidad ya presentó el expediente al Ministerio de Vivienda desde setiembre del año pasado, pero el proyecto sigue sin ejecución. “Necesitamos estabilizar el talud con urgencia. No esperemos que se vaya todo el suelo, porque sucedería una desgracia”, advirtió.

Cermeño recordó que no se trata solo de Bello Horizonte: “Alrededor de 400 familias están en riesgo. También están expuestas las familias de Paraíso, Balcones y Villa Victoria”, pidió entre preocupación y desesperación.

Casas rajadas y familias viviendo con miedo

Para algunos vecinos, el impacto ya es visible dentro de sus viviendas. Luis Espinoza, quien vive allí hace 20 años, contó que su casa comenzó a rajarse tras el último deslizamiento.

“No es la primera vez que hay deslizamientos, pero esta vez ha sido la más fuerte. Defensa Civil vino, puso cintas de peligro y se fue. Necesitamos apoyo temporal y una solución real. Sabemos que los procesos demoran, pero ¿qué pasa si mañana ocurre un sismo fuerte?”, expresó.

Algunos vecinos indicaron que el impacto es visible dentro de sus viviendas. Créditos: Silvana Quiñonez / La República.





Mientras los vecinos aguardan que el Ministerio de Vivienda priorice la construcción de muros de contención, la incertidumbre crece. Cada movimiento del suelo provoca alarma y el temor de que el cerro vuelva a ceder está siempre presente.

Por ahora, las familias de Bello Horizonte y otros asentamientos de Villa El Salvador siguen viviendo entre la preocupación, el miedo y la esperanza de que la ayuda llegue antes de que ocurra una tragedia mayor.