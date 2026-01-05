HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     
EN VIVO

Donald Trump y Venezuela: todo lo que se sabe | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Huaico bloquea carretera Marginal y cientos de vehículos quedan varados en Junín

Un huaico de gran magnitud afectó el sector San Pedro Marankiari, Chanchamayo, Junín, bloqueando la vía Chanchamayo–Pichanaqui–Satipo y dejando cientos de vehículos varados.

Huaico bloquea carretera Marginal y cientos de vehículos quedan varados en Junín
Huaico bloquea carretera Marginal y cientos de vehículos quedan varados en Junín | Foto: ÓrbitaTV.

El desborde de una quebrada provocó un huaico de gran magnitud este lunes 5 de enero a las 3:00 a. m. en el sector San Pedro Marankiari, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en Junín. El deslizamiento arrastró lodo, piedras y material rocoso pesado, cubriendo ambos carriles e impidiendo el tránsito vehicular en el tramo Chanchamayo–Pichanaqui–Satipo.

La emergencia dejó a cientos de vehículos varados, entre buses interprovinciales con pasajeros, camiones que transportan productos agrícolas y autos particulares, en medio de una larga fila bajo la lluvia. Ante la interrupción total de la vía, medios locales han solicitado con carácter urgente la intervención de Provías Nacional con maquinaria pesada, así como el apoyo de la Municipalidad Distrital de Perené, para restablecer el pase de manera segura.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

lr.pe

Conductores, pasajeros y pobladores intentan despejar la vía

Ante la falta inicial de maquinaria y apoyo estatal, conductores, pasajeros y pobladores de la zona se organizaron desde las primeras horas para intentar liberar la carretera de forma manual. Con palas, picos y lampas, decenas de personas comenzaron a retirar el lodo y las piedras acumuladas, en un esfuerzo conjunto por habilitar al menos un carril y permitir el paso de las unidades atrapadas.

Sin embargo, el volumen del material arrastrado por el huaico superó ampliamente la capacidad de las labores manuales. Según los reportes locales, grandes rocas y capas espesas de barro imposibilitaron un despeje efectivo sin equipos especializados, lo que prolongó la interrupción del tránsito y el malestar de los pasajeros que permanecen varados desde la madrugada.

A esta situación se suma el riesgo latente de nuevos deslizamientos, ya que el terreno continúa inestable debido a las lluvias constantes. El bloqueo también amenaza con afectar el abastecimiento de alimentos y productos hacia la selva central y Lima, especialmente aquellos de origen agrícola que dependen de esta ruta estratégica. Hasta el cierre de este informe no se han pronunciado oficialmente Provías Nacional ni la Municipalidad Distrital de Perené.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Larvas de mosca caen del techo durante cirugías en el Hospital Materno Infantil de Huancayo y desatan alarma sanitaria

Larvas de mosca caen del techo durante cirugías en el Hospital Materno Infantil de Huancayo y desatan alarma sanitaria

LEER MÁS
Pareja admite responsabilidad en el feminicidio de joven madre de 26 años reportada como desaparecida en Junín

Pareja admite responsabilidad en el feminicidio de joven madre de 26 años reportada como desaparecida en Junín

LEER MÁS
Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

LEER MÁS
Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Sociedad

Municipalidad de Urubamba anula contrato de buses a Machu Picchu por irregularidades en contrato: Consettur operará hasta nueva licitación

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Cañete según IGP

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025