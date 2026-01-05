Huaico bloquea carretera Marginal y cientos de vehículos quedan varados en Junín

El desborde de una quebrada provocó un huaico de gran magnitud este lunes 5 de enero a las 3:00 a. m. en el sector San Pedro Marankiari, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en Junín. El deslizamiento arrastró lodo, piedras y material rocoso pesado, cubriendo ambos carriles e impidiendo el tránsito vehicular en el tramo Chanchamayo–Pichanaqui–Satipo.

La emergencia dejó a cientos de vehículos varados, entre buses interprovinciales con pasajeros, camiones que transportan productos agrícolas y autos particulares, en medio de una larga fila bajo la lluvia. Ante la interrupción total de la vía, medios locales han solicitado con carácter urgente la intervención de Provías Nacional con maquinaria pesada, así como el apoyo de la Municipalidad Distrital de Perené, para restablecer el pase de manera segura.

Conductores, pasajeros y pobladores intentan despejar la vía

Ante la falta inicial de maquinaria y apoyo estatal, conductores, pasajeros y pobladores de la zona se organizaron desde las primeras horas para intentar liberar la carretera de forma manual. Con palas, picos y lampas, decenas de personas comenzaron a retirar el lodo y las piedras acumuladas, en un esfuerzo conjunto por habilitar al menos un carril y permitir el paso de las unidades atrapadas.

Sin embargo, el volumen del material arrastrado por el huaico superó ampliamente la capacidad de las labores manuales. Según los reportes locales, grandes rocas y capas espesas de barro imposibilitaron un despeje efectivo sin equipos especializados, lo que prolongó la interrupción del tránsito y el malestar de los pasajeros que permanecen varados desde la madrugada.

A esta situación se suma el riesgo latente de nuevos deslizamientos, ya que el terreno continúa inestable debido a las lluvias constantes. El bloqueo también amenaza con afectar el abastecimiento de alimentos y productos hacia la selva central y Lima, especialmente aquellos de origen agrícola que dependen de esta ruta estratégica. Hasta el cierre de este informe no se han pronunciado oficialmente Provías Nacional ni la Municipalidad Distrital de Perené.

