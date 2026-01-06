Chiclayo: acaban con la vida de extranjero prestamista en presunto ajuste de cuentas

Cerca a él se encontró el cuchillo que habría sido usado. Créditos: Archivo LR.

La región Lambayeque reportó un tercer asesinato en lo que va del año. Esta vez la víctima fue un ciudadano colombiano dedicado al préstamo de dinero en la modalidad 'Gota a gota'. Se trata de Diego Salazar Mantilla (30), cuyo cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en Chiclayo.

Hallan cuerpo cerca al dren

Transcurría la tarde del último lunes 5 de enero cuando las autoridades fueron alertadas de la presencia del cadáver de un varón en la trocha colindante al dren 4.000 del sector Chacupe Bajo en el distrito de La Victoria. Fueron los agricultores de la zona quienes notaron en un primer momento el cuerpo tendido en el suelo.

Con el arribo de la Policía Nacional se pudo conocer que se trataba de los restos del joven extranjero. El cuerpo mostraba heridas de apuñalamiento en la nuca, espalda y cintura. Cerca a él se encontró el cuchillo que habría sido usado por su asesino para acabar con su vida. El fallecido portaba un casco de motocicleta en la cabeza, un morral y algunos objetos de valor.

Investigan el caso

Con la llegada de los detectives del departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo se estableció como primera hipótesis que se trataría de un ajuste de cuentas. El cadáver fue ingresado a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley, mientras los pesquisas trabajan para dar con el victimario.