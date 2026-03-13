HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

De la cerveza a la construcción: las botellas creadas para ser convertidas en materiales similares a ladrillos y quizás no lo sabías

Pese a sus fallos en el mercado, la WOBO sigue inspirando soluciones de economía circular y sostenibilidad en el ámbito del consumo masivo y la vivienda.

La botella de la marca Heineken poseía un formato modular que permitía apilar cada pieza con eficiencia.
La botella de la marca Heineken poseía un formato modular que permitía apilar cada pieza con eficiencia. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Una famosa marca creó en la década de 1960 la WOBO (World Bottle), un envase de cerveza capaz de transformarse en bloques de construcción reutilizables. Este proyecto de diseño industrial buscaba reducir residuos y ofrecer una solución de vivienda sostenible en zonas con infraestructura deficiente. La botella poseía un formato modular que permitía apilar cada pieza con eficiencia, similar a los ladrillos convencionales, para levantar estructuras pequeñas mediante el uso de mortero.

Aunque la iniciativa de economía circular resultó futurista, el concepto nunca alcanzó una escala masiva debido a complicaciones en su producción y baja aceptación comercial. El fabricante experimentó con este material en diversas ubicaciones, pero los desafíos técnicos limitaron su expansión global. Pese a estos obstáculos, la Foundation Heineken sostiene que el experimento permanece como un referente clave de sostenibilidad y creatividad aplicada al consumo masivo.

PUEDES VER: Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

lr.pe

Origen de la idea y el diseño de las botellas

Alfred Heineken, presidente de la cervecera, ideó el envase reutilizable tras observar la acumulación de residuos en las Antillas Neerlandesas. Su visión estratégica buscaba otorgar a la botella una 'segunda vida' que permitiera transformarla en un bloque funcional después del consumo. Este proyecto innovador pretendía que el objeto cumpliera su propósito original y, simultáneamente, sirviera a favor de la edificación de viviendas.

El arquitecto John Habraken asumió el desafío técnico de equilibrar la ergonomía del recipiente con su eficiencia en la mampostería. El proceso requirió un diseño apto para la línea de producción que fuera, al mismo tiempo, fácil de apilar. Aunque el prototipo inicial priorizó la arquitectura, este carecía de los requisitos necesarios, como la ingesta de cerveza, lo que obligó a realizar ajustes estructurales profundos.

La solución final presentó una forma rectangular con lados planos y base cóncava, rompiendo con el tradicional perfil cilíndrico para garantizar estabilidad. Se fabricaron versiones de 33 cl y 50 cl para facilitar el encaje en un sistema modular probado exitosamente en una 'casa-jardín' a escala real. Esta estructura validó la utilidad de las piezas en filas horizontales y verticales dentro del terreno de la compañía.

PUEDES VER: Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

lr.pe

¿Por qué no se vendieron?

La innovación de la WOBO fracasó comercialmente debido a las reticencias del departamento de marketing de la empresa. El diseño inusual amenazaba la imagen tradicional de la cervecera, según registros de la compañía en 2021.

La producción del envase enfrentó severos desafíos logísticos y económicos que mermaron su viabilidad. Fabricar este recipiente con forma especial resultaba mucho más 'costoso y complicado' en contraste con los modelos estándar de la industria. Tales obstáculos financieros impidieron que el proyecto alcanzara el éxito rentable, a pesar de su enorme potencial social y medioambiental para la Foundation Heineken.

Actualmente, el legado de esta pieza persiste como un hito del diseño industrial y la sostenibilidad. La iniciativa demostró que los productos de consumo masivo poseen una 'segunda vida' útil para resolver crisis como la escasez de vivienda. Este antecedente de economía circular inspira hoy nuevas soluciones globales para la reducción de residuos y el desarrollo de envases reutilizables.

Notas relacionadas
Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

LEER MÁS
Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

Científicos detectan en Marte un mineral nunca visto en la Tierra: así podría haberse formado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

LEER MÁS
Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

LEER MÁS
El día se convertirá en noche: el eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y será pronto

El día se convertirá en noche: el eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y será pronto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

De la cerveza a la construcción: las botellas creadas para ser convertidas en materiales similares a ladrillos y quizás no lo sabías

Inacción del Gobierno obliga a Petroperú a alistarse para cerrar operaciones del lote Z-69: la carta de Perupetro

Gobierno dispone que medida de teletrabajo queda concluida tras restablecimiento del GNV

Ciencia

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

Científicos descubren una nueva especie de ratón semiacuático en las montañas de los andes del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Perú respetará "escudo fronterizo" de Chile mientras no impacte la seguridad nacional: gobernador de Tacna pide adoptar medidas

Al menos dos partidos políticos proponen aplicar aborto terapéutico en casos de violación de menores

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025