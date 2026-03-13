La botella de la marca Heineken poseía un formato modular que permitía apilar cada pieza con eficiencia. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

La botella de la marca Heineken poseía un formato modular que permitía apilar cada pieza con eficiencia. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik

Una famosa marca creó en la década de 1960 la WOBO (World Bottle), un envase de cerveza capaz de transformarse en bloques de construcción reutilizables. Este proyecto de diseño industrial buscaba reducir residuos y ofrecer una solución de vivienda sostenible en zonas con infraestructura deficiente. La botella poseía un formato modular que permitía apilar cada pieza con eficiencia, similar a los ladrillos convencionales, para levantar estructuras pequeñas mediante el uso de mortero.

Aunque la iniciativa de economía circular resultó futurista, el concepto nunca alcanzó una escala masiva debido a complicaciones en su producción y baja aceptación comercial. El fabricante experimentó con este material en diversas ubicaciones, pero los desafíos técnicos limitaron su expansión global. Pese a estos obstáculos, la Foundation Heineken sostiene que el experimento permanece como un referente clave de sostenibilidad y creatividad aplicada al consumo masivo.

Origen de la idea y el diseño de las botellas

Alfred Heineken, presidente de la cervecera, ideó el envase reutilizable tras observar la acumulación de residuos en las Antillas Neerlandesas. Su visión estratégica buscaba otorgar a la botella una 'segunda vida' que permitiera transformarla en un bloque funcional después del consumo. Este proyecto innovador pretendía que el objeto cumpliera su propósito original y, simultáneamente, sirviera a favor de la edificación de viviendas.

El arquitecto John Habraken asumió el desafío técnico de equilibrar la ergonomía del recipiente con su eficiencia en la mampostería. El proceso requirió un diseño apto para la línea de producción que fuera, al mismo tiempo, fácil de apilar. Aunque el prototipo inicial priorizó la arquitectura, este carecía de los requisitos necesarios, como la ingesta de cerveza, lo que obligó a realizar ajustes estructurales profundos.

La solución final presentó una forma rectangular con lados planos y base cóncava, rompiendo con el tradicional perfil cilíndrico para garantizar estabilidad. Se fabricaron versiones de 33 cl y 50 cl para facilitar el encaje en un sistema modular probado exitosamente en una 'casa-jardín' a escala real. Esta estructura validó la utilidad de las piezas en filas horizontales y verticales dentro del terreno de la compañía.

¿Por qué no se vendieron?

La innovación de la WOBO fracasó comercialmente debido a las reticencias del departamento de marketing de la empresa. El diseño inusual amenazaba la imagen tradicional de la cervecera, según registros de la compañía en 2021.

La producción del envase enfrentó severos desafíos logísticos y económicos que mermaron su viabilidad. Fabricar este recipiente con forma especial resultaba mucho más 'costoso y complicado' en contraste con los modelos estándar de la industria. Tales obstáculos financieros impidieron que el proyecto alcanzara el éxito rentable, a pesar de su enorme potencial social y medioambiental para la Foundation Heineken.

Actualmente, el legado de esta pieza persiste como un hito del diseño industrial y la sostenibilidad. La iniciativa demostró que los productos de consumo masivo poseen una 'segunda vida' útil para resolver crisis como la escasez de vivienda. Este antecedente de economía circular inspira hoy nuevas soluciones globales para la reducción de residuos y el desarrollo de envases reutilizables.