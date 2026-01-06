HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alertan que 15 mil niños no han completado su vacunación en Lambayeque y estarían expuestos a enfermedades

La renuencia de los padres ha ocasionado que este importante grupo de menores de 5 años no hayan podido acceder a los biológicos gratuitos que los mantendrán protegidos.


Hasta la fecha, solamente el 73 % ha logrado completar su esquema de vacunación. Créditos: Geresa Lambayeque.
La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque informó que existe una brecha del 27 % de niños menores de 5 años que no han completado su esquema regular de vacunación en 2025. Esta cifra representa a unos 15.000 infantes, los cuales ahora están expuestos a diversas enfermedades.

Puedes ver: Playas de Lambayeque no son aptas para bañistas por desembocadura de desagües

Meta incumplida

El jefe de Inmunizaciones de la Geresa Lambayeque, José Enríquez Salazar, explicó que a inicio del año pasado el objetivo era inocular a más de 53.000 niños. Sin embargo, debido a la renuencia de sus progenitores y campañas de desinformación en redes sociales, solo se logró avanzar hasta el 73 % (38.600). Estas vacunas apuntaban a protegerlos del sarampión, fiebre amarilla, tos ferina y otros males.

"Hasta la fecha, solamente el 73 % ha logrado completar su esquema de vacunación, lo que significa que cerca de 15.000 niños todavía forman parte de un bolsón de susceptibles a estas enfermedades", declaró el especialista en diálogo con La República.

Enríquez Salazar detalló que la mayor cantidad de estos niños con vacunas incompletas residen en Chiclayo, donde su ubicación ha sido muy complicada. Le siguen otros distritos como Mórrope y Olmos, donde la religión de sus padres también ha jugado un papel negativo frente a los esfuerzos de las enfermeras por inmunizarlos con dosis seguras y gratuitas.

Puedes ver: Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

Este año buscarán reducir la brecha

Para reducir esta brecha, la Geresa Lambayeque viene desplegando este 2026 brigadas de salud correctamente identificadas que recorren casa por casa en los distritos con mayor dificultad de cobertura. No obstante, los padres también pueden llevar voluntariamente a sus hijos a cualquier centro de salud, ya sea del Minsa o EsSalud, para recibir la dosis que le corresponda sin pago alguno.

Enríquez Salazar recuerda que las vacunas pueden aplicarse posterior a la edad programada, porque la norma técnica permite que los refuerzos se apliquen hasta antes de los siete años.

