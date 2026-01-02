HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chiclayo: ambulantes buscan repetir feria en los exteriores del mercado Modelo en temporadas comerciales del 2026

Comerciantes se instalaron en los exteriores del centro de abastos durante la campaña navideña con permiso municipal. Luego del 6 de enero deberán dejar el área libre.

Ambulantes esperan nueva aprobación de la Municipalidad de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Ambulantes esperan nueva aprobación de la Municipalidad de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

La feria que se instaló en el exterior del mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) para albergar a más de 300 vendedores ambulantes por campaña navideña tiene una fecha para su fin: 6 de enero. Después de ese día, toda ocupación que hagan los informarles en las veredas o pistas tendrá que ser reprendida por el personal de la municipalidad.

En ese sentido, el vocero de los feriantes, Renzo Hernández Calderón, señaló que en los próximos días buscarán un diálogo con la comuna provincial con el objetivo de que esta iniciativa se repita en otras etapas del año, como la campaña escolar, Día de la Madre o Fiestas Patrias. Todo bajo el mismo concepto de funcionamiento: con estructuras de metal, techado y colocación de rejas a ambos lados de la cuadra 10 de la calle Arica.

"Tenemos que ir planteando otras ferias, definitivamente. Sí podemos organizarnos y autosostener este tipo de ferias y veremos que se haga, también, en otras partes de Chiclayo. Vamos a buscar la repetición de esta iniciativa", declaró el representante en diálogo con La República.

Caos persistió en alrededores

Sin embargo, aunque se ordenó a un grupo de informales a través de esta feria, el caos se hizo presente en el exterior del mercado Modelo durante los días previos y posteriores a la Navidad. Inclusive, los bomberos manifestaron su preocupación por la presencia masiva de comerciantes que obstaculizaban las vías de salida de los vehículos, generando retraso en la atención de las emergencias.

Se espera que, en los próximos días, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, u otro funcionario se pronuncie sobre la posibilidad de nuevas ferias para el comercio ambulatorio en las calles adyacentes al mercado más importante de la capital lambayecana.

