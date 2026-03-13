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Delincuente armado amenaza a bodeguera, y tras súplicas le dice: “Le voy a responder, madre, porque yo respeto a Dios”

El sujeto intimidó a la mujer para evitar que activara la alarma vecinal mientras cometía el robo. Horas después fue capturado por la Policía en Manchay y se confirmó que tenía antecedentes por delitos similares.

Sujeto amenazó a adulta mayor mientras perpetuaba el robo, pero fue capturado por la PNP
Sujeto amenazó a adulta mayor mientras perpetuaba el robo, pero fue capturado por la PNP | ATV

Un asalto armado contra una mujer que atendía una bodega quedó registrado en video. En las imágenes de seguridad se observa y se escucha al delincuente responder a las súplicas de la trabajadora afirmando que “respetaba a Dios”. El sujeto fue identificado como Jesús Alberto Castillo.

Las cámaras grabaron cómo el delincuente ingresó al establecimiento cubriéndose con una gorra y portando un arma de fuego. Durante el robo amenazó a la bodeguera para impedir que activara el sistema de alarma, mientras los hijos de la mujer, que se encontraban en el lugar, intentaban alertar a los vecinos desde otro sector del local.

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Amenazas durante el asalto

La trabajadora fue intimidada para evitar que utilizara el sistema de seguridad de la tienda. “Yo la puedo (…) a usted, no quiero que toque esa alarma ahora. Antes que eso suceda, yo me corro”, se oye decir al sujeto mientras la amenazaba y vigilaba los movimientos de la víctima.

En medio de la tensión, la mujer le suplicó que no le hiciera daño. Tras escucharla mencionar a Dios, el asaltante respondió con una frase que llamó la atención en el registro del video: “Está bien, madre, usted me mencionó a Dios y yo le voy a responder porque yo respeto a Dios”.

Mientras sucedía esta escena, los hijos de la mujer observaron desde una zona del local a la que el hombre no tenía acceso. Desde ese lugar intentaron activar la sirena de seguridad para alertar a los vecinos y frustrar el robo.

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Antecedentes por delitos similares

Tras cometer el robo, el delincuente huyó del lugar. Sin embargo, horas después fue ubicado y capturado por agentes policiales de la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina–Cieneguilla en el sector de Manchay. Durante las diligencias, el detenido declaró ante las autoridades que actuaba solo y negó pertenecer a una organización criminal. “Esa arma de fuego a mí me la habilitaron. No pertenezco a ninguna banda, yo soy solo”, manifestó.

La Policía Nacional informó que el sujeto ya registraba antecedentes por el mismo tipo de delitos. De acuerdo con la institución, su historial delictivo se remonta al año 2020. “Purgó condena y presentó una requisitoria”, indicaron las autoridades tras su detención.

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