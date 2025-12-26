Chiclayo: estudiante fallece en Navidad tras chocar su mototaxi contra un poste

Navidad trágica en Chiclayo. Un estudiante de apenas 20 años de edad, identificado como Cristian Rodríguez Effio, perdió la vida la tarde del jueves 25 de diciembre cuando el mototaxi que conducía impactó contra un poste de alumbrado público en el distrito de Pimentel.

Según contó su primo, Elí Rodríguez, Cristian se encontraba en su vivienda del sector Dallorso Sur descansando, cuando pasadas las 5.30 p. m., recibió una llamada telefónica que lo obligó a tomar el mototaxi de su papá para salir. Minutos después les avisaron que había sufrido un accidente de tránsito cerca al colegio Algarrobos.

Al llegar a la zona los parientes encontraron el vehículo menor empotrado contra un poste de concreto y al estudiante de mecatrónica automotriz sin vida. Con la autorización del representante del Ministerio Público, los restos del muchacho fueron trasladados por la Policía de Pimentel a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley.

Automóvil habría cerrado a mototaxi

Martín Rodríguez, padre del occiso, señaló que su hijo se encontraba sobrio al momento del accidente y que un auto le habría cerrado el paso, haciendo que pierda el control y colisione el mototaxi. En ese sentido, pidió a las autoridades que investiguen para dar con el responsable de la muerte del segundo de sus cuatro hijos.

"Los vecinos nos han dicho que ha sido un auto el que le ha cerrado el paso y que mi hijo no pudo frenar. La muerte de Cristian deja un profundo dolor en su mamá y sus hermanitos", declaró el progenitor entre lágrimas desde el exterior de la morgue.