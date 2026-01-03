HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica
Playas de Lambayeque no son aptas para bañistas por desembocadura de desagües

Gerencia de Salud analizó muestras en once playas de la región y halló presencia de coliformes. Entidad advirtió a bañistas de riesgos para su salud.

Playa de Pimentel está dentro de la lista de no aptas. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Playa de Pimentel está dentro de la lista de no aptas. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Con el incremento de la temperatura en la costa norte del país, aumentan las visitas a las playas. Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque, detectó que las 11 playas de esta localidad no son saludables para los bañistas debido a los efectos en el agua del desemboque de los drenes.

Según el análisis del equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) al mar de las playas lambayecanas, se identificó que el agua no está apta para niños o adultos por la presencia de coliformes (bacterias). Entre las playas monitoreadas se encuentran Pimentel, Lobos, Santa Rosa, Naylamp, Monsefú, Puerto Eten, Lagunas y Las Rocas. La primera de estas es la más concurrida de esta región en la temporada de verano.

 “La calidad del agua es analizada en nuestro laboratorio, ya que muchas redes de alcantarillado y drenes desembocan en las playas, generando la presencia de coliformes totales, que pueden perjudicar a los bañistas”, informó el jefe del área técnica de ecología y protección ambiental de la DESA, Giancarlo Guevara Olivos.

En ese sentido, se indicó que la exposición a aguas contaminadas puede ocasionar infecciones en la piel, irritaciones, problemas oculares, afecciones respiratorias y problemas estomacales; especialmente si se ingiere el agua del mar. Por ello se exhortó a la población a tomar sus precauciones. Asimismo, ante alguno de estos síntomas, la persona deberá acudir inmediatamente a un centro de salud.

Monitoreo constante

Además de la calidad microbiológica del agua, la DESA también evalúa la presencia de residuos sólidos en la franja costera y la implementación de servicios higiénicos. Al final el cumplimiento de estos tres aspectos permitirá determinar si una playa es saludable o no. La vigilancia y muestreo se realiza de manera semanal durante noviembre, diciembre, enero y febrero.

