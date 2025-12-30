Salen como pan caliente. A pocas de horas de la llegada del Año Nuevo, las piñatas con las caras y frases de la expresidenta Dina Boluarte, el futbolista Cristian Cueva y su pareja, la cantante Pamela Franco, arrasan con las ventas en el mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque.

Sin duda, estos personajes son los que más han dado que hablar entre los peruanos este 2025. Por ello, son los preferidos por los chiclayanos para acompañarlos en estas celebraciones por el fin de año. No obstante, también aparecen otras figuras como la polémica suboficial PNP denominada 'Lady 2 soles' y Erick Moreno, 'El Monstruo'.

En un recorrido por la sección Piñatería del mencionado centro de abastos se conoció que estas piñatas se venden desde los 10 soles la unidad, dependiendo del modelo y tamaño. Asimismo, puede optar por comprar su bolsa de relleno o colocarle en el interior los objetos de su preferencia. En ese sentido, no hay límite para la imaginación en estas fiestas.

"Sí, son las novedades este año. En la piñata de (Dina) Boluarte se pueden ver los billetes de 10 soles y el famoso reloj Rolex. El público quiere festejar destrozando su piñata y dejar atrás todas esas cosas negativas que pasaron en el 2025", explicó la señora Andrea, vendedora de estos productos.

No hay duda que la exmandataria será una de las figuras preferidas por los peruanos para "quemar el Año Viejo". Esto se corroboró, también, con los muñecos de papel y cartón que ofertaba el señor Luis Pérez en su sala de exhibición del PP. JJ. El Porvenir.