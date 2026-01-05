Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

Un presunto feminicidio se reportó la madrugada de este lunes 5 de enero en la región Lambayeque. La madre de familia Leydi Tocto Huamán (29) fue acribillada cuando se dirigía a su centro de labores en el distrito de Olmos. La Policía presume que la expareja de la mujer estaría detrás del crimen.

Asesino sabía de sus horarios

La información apunta que a las 3.30 a. m. Tocto Huamán salió de su vivienda para ir a trabajar a una empresa agroexportadora. Es entonces que cuando cruzaba por la pampa del sector Brisas del Río del asentamiento humano Alan García fue interceptada por desconocidos en una motocicleta que le dispararon tres veces para luego huir y perderse en la oscuridad de la noche.

Alertados por los disparos, los vecinos salieron a ver lo que ocurría, encontrándose con el cadáver de la joven madre en el suelo. Rápidamente llamaron a la Comisaría de Olmos, que envió a sus agentes para el inicio de las diligencias policiales. Posteriormente, con la autorización del fiscal de turno, los restos de la fémina fueron trasladados a la morgue de Chiclayo para la necropsia de ley.

Se conoció que Tocto Huamán, natural de la sierra de la región Piura, deja en la orfandad a tres menores de edad.

Policía sospecha de su expareja

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, manifestó que esta muerte tendría un móvil sentimental donde el principal sospechoso es la expareja de la víctima. En ese sentido, se conoció que días antes la mujer había recibido amenazas a su teléfono celular.

Los detectives del departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) están trabajando en este caso para dar cuánto antes con los responsables.