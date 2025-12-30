Las autoridades corroboraron que no existía autorización de Sucamec ni de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Créditos: PNP.

Las autoridades corroboraron que no existía autorización de Sucamec ni de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Créditos: PNP.

Un total de 1.700 kg de pirotécnicos fueron incautados por las autoridades en dos operativos realizados en un almacén del centro de la ciudad de Chiclayo y en un taller clandestino del distrito de Monsefú. El material tendría un valor que superaría los 120.000 soles y tenía como destino el mercado Modelo y otros establecimientos de abastos. El trabajo de los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin) de la PNP jugó un rol importante.

Operativo en Chiclayo

La información brindada por la Comisaría del Norte señala que el primer operativo se ejecutó en un local que funcionaba como almacén en la cuadra 11 de la calle Alfonso Ugarte de Chiclayo. Aquí se encontró alrededor de una tonelada de artefactos pirotécnicos de diferentes tipos, los cuales estaban apilados dentro de cajas de cartón y listos para ser distribuidos.

Un hombre y una mujer, identificados como Geraldine J. Leyva Mejía (23) y José A. Suárez Rodríguez (33), fueron intervenidos y detenidos en este lugar. A la primera de estas personas se le halló 7.000 soles en efectivo, dinero que sería producto de la venta de esta mercadería ilegal a los minoristas del mercado modelo.

La Policía Nacional precisa que todos estos pirotécnicos tendrían un valor aproximado de 100.000 soles. Y aunque estas personas indicaron en un primer momento que tenían la documentación respectiva para la distribución, las autoridades corroboraron que no existía la autorización de Sucamec ni de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para esta labor.

Operativo en Monsefú

Posteriormente, los mismos agentes de la Comisaría del Norte realizaron otro operativo en un taller clandestino del pueblo joven San José en Monsefú en el que se fabricaban explosivos de manera artesanal. En este inmueble se encontraron estructuras de castillos pirotécnicos en proceso de armado, sustancias químicas altamente peligrosas; además de pólvora, mechas, cartuchos deflagrantes y explosivas.

Con un peso de aproximadamente 500 kg y un valor comercial cercano a los 20.000 soles, todo esto fue incautado por las autoridades. Fueron detenidos Eddar Natividad Garnique Uypan (53) y Edson Jesús Garnique Mechan (22).

En una acción paralela, también se detuvo a Alan Fernando Miñope Ucancial (24) y Yanira Garay Ucancial (32), a quienes se les incautó 200 kilos de pirotécnicos listos para la venta, valorizados en 1.100 soles, los cuales eran destinados al mercado ilegal que se activa por la festividad del Año Nuevo.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Comisaría Monsefú para continuar con las diligencias.