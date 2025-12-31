Chiclayo: gestante podría perder a sus bebés gemelos si no es referida a un hospital con incubadoras disponibles

Se espera que en el transcurso de las horas pueda haber una respuesta de parte del hospital. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Una gestante y sus dos bebés gemelos podrían perder la vida si pronto la mujer no es referida a un establecimiento sanitario que cuente con incubadoras disponibles. Actualmente, la madre está internada en el hospital Regional de Lambayeque, tras haber llegado junto a su esposo provenientes de Bagua, región Amazonas, la noche del último domingo 28 de diciembre.

Hospital sin incubadoras

Según cuenta Víctor Rinza, cónyuge de Ana Jacinto, su esposa tuvo complicaciones con su embarazo, por lo que los médicos de Bagua decidieron derivarla al nosocomio chiclayano, creyendo que aquí podrían ayudarla con las incubadoras. No obstante, al llegar al hospital Regional se dieron con la sorpresa que no había disponible este dispositivo; quedando en incertidumbre y a la espera de que sea referida a otro establecimiento.

Frente a este escenario y ante la posibilidad de que la salud de su pareja y sus bebés se vea menoscabada con el pasar de las horas debido a una infección, el hombre salió a pedir con desesperación a las autoridades del sector Salud para que los ayuden a acelerar la referencia. Asimismo, pidió la intervención de la Fiscalía, pues considera que la dilatación del tiempo sería por una indiferencia de los médicos chiclayanos.

"Pido, por favor, al ministro de Salud que me ayude para que mi esposa pueda ser referida a un hospital que sí tenga incubadoras disponibles. La vida de los tres está en peligro si se quedan aquí. Nosotros somos una familia humilde que ha venido desde Bagua a Chiclayo. Insto a que la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo también pueda intervenir", declaró.

Se espera que en el transcurso de las horas pueda haber una respuesta de parte del hospital Regional de Lambayeque respecto al estado de la referencia de la madre.