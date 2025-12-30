HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Cambio de placas para motos se posterga: MTC suspende exigencia hasta 2026

El decreto del MTC busca evitar inconvenientes en la expedición de placas y garantizar que la actualización del registro vehicular se realice de manera gradual.

MTC suspende aplicación de nuevas características a las placas de motos hasta 2026
MTC suspende aplicación de nuevas características a las placas de motos hasta 2026 | Mabel Alva | La República

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), decidió suspender hasta el 30 de noviembre del 2026 la aplicación de las nuevas características de las placas de rodaje para vehículos menores. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2025-MTC, publicado este martes 30 de diciembre en el boletín de normas legales de El Peruano.

Según el MTC, el decreto busca garantizar una "transición ordenada y eficiente" del sistema de identificación vehicular, permitiendo la continuidad del servicio de expedición de placas sin generar inconvenientes a los usuarios.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Nuevas placas para motos y mototaxis en 2025: ¿cuáles son los requisitos para tramitarlas?

lr.pe

Cambio de placas para motos se posterga

La medida aplaza varios aspectos de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobada originalmente por el Decreto Supremo N.º 017-2008-MTC. Entre los puntos que quedan suspendidos se incluyen:

  • La distribución de colores y representación gráfica de las placas.
  • La asignación de zonas registrales para el primer carácter de las placas ordinarias de vehículos menores, livianos y pesados.
  • Las dimensiones y características técnicas mínimas de las planchas metálicas.
  • Las características de la calcomanía holográfica de seguridad y de la Placa Holográfica delantera, así como de la calcomanía electrónica.

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes destacó que la implementación de estas nuevas características requiere “acciones técnicas, operativas y administrativas complementarias” para garantizar su correcto funcionamiento.

PUEDES VER: Tentativa de feminicidio en San Juan de Miraflores: hombre agredió a su pareja y se encuentra en estado crítico

lr.pe

Vigencia de la norma

El decreto establece que, en un plazo no mayor a cinco días calendario desde la publicación del decreto supremo, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC deberá aprobar la normativa complementaria necesaria para la puesta en marcha del sistema. Asimismo, el dispositivo señala que la entrada en vigencia del decreto dependerá de la aprobación de estas disposiciones complementarias, asegurando así la continuidad del sistema de identificación vehicular.

Es necesario recordar que todavía continúa prohibida la circulación de dos personas adultas en vehículos menores, medida que se mantiene vigente en Lima y Callao debido al estado de emergencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

LEER MÁS
Delincuentes son sorprendidos robando autopartes y vecinos los golpean en San Martín de Porres: incendiaron su moto

Delincuentes son sorprendidos robando autopartes y vecinos los golpean en San Martín de Porres: incendiaron su moto

LEER MÁS
MTC actualiza reglas para motociclistas: uso de visores polarizados y accesorios faciales autorizados

MTC actualiza reglas para motociclistas: uso de visores polarizados y accesorios faciales autorizados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,4 se sintió esta mañana, según IGP

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,4 se sintió esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para conocer la lista de preseleccionados

Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para conocer la lista de preseleccionados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp se expande: BCP adquirirá el 100% de las acciones de Helm Bank en Estados Unidos por US$180 millones

Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,4 se sintió esta mañana, según IGP

Sociedad

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,4 se sintió esta mañana, según IGP

Temblor HOY, 30 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Colectivero es asesinado a balazos en el Rímac dentro de su vehículo: investigan posible caso de extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025