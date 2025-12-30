Cambio de placas para motos se posterga: MTC suspende exigencia hasta 2026

MTC suspende aplicación de nuevas características a las placas de motos hasta 2026 | Mabel Alva | La República

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), decidió suspender hasta el 30 de noviembre del 2026 la aplicación de las nuevas características de las placas de rodaje para vehículos menores. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2025-MTC, publicado este martes 30 de diciembre en el boletín de normas legales de El Peruano.

Según el MTC, el decreto busca garantizar una "transición ordenada y eficiente" del sistema de identificación vehicular, permitiendo la continuidad del servicio de expedición de placas sin generar inconvenientes a los usuarios.

Cambio de placas para motos se posterga

La medida aplaza varios aspectos de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobada originalmente por el Decreto Supremo N.º 017-2008-MTC. Entre los puntos que quedan suspendidos se incluyen:

La distribución de colores y representación gráfica de las placas.

La asignación de zonas registrales para el primer carácter de las placas ordinarias de vehículos menores, livianos y pesados.

Las dimensiones y características técnicas mínimas de las planchas metálicas.

Las características de la calcomanía holográfica de seguridad y de la Placa Holográfica delantera, así como de la calcomanía electrónica.

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes destacó que la implementación de estas nuevas características requiere “acciones técnicas, operativas y administrativas complementarias” para garantizar su correcto funcionamiento.

Vigencia de la norma

El decreto establece que, en un plazo no mayor a cinco días calendario desde la publicación del decreto supremo, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC deberá aprobar la normativa complementaria necesaria para la puesta en marcha del sistema. Asimismo, el dispositivo señala que la entrada en vigencia del decreto dependerá de la aprobación de estas disposiciones complementarias, asegurando así la continuidad del sistema de identificación vehicular.

Es necesario recordar que todavía continúa prohibida la circulación de dos personas adultas en vehículos menores, medida que se mantiene vigente en Lima y Callao debido al estado de emergencia.

