Sociedad

Piura: nuevo jefe de la región policial respalda pedido de alcalde para retirar ambulantes del complejo de mercados

El general Daniel Jares apuntó que la informalidad facilitaría que delitos como la extorsión vayan en incremento.


"Los delincuentes buscan este tipo de contextos para golpear", aseguró la autoridad policial. Créditos: composición LR.
"Los delincuentes buscan este tipo de contextos para golpear", aseguró la autoridad policial. Créditos: composición LR.

El nuevo jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, sostuvo que respaldaría a la Municipalidad Provincial de Piura en futuras acciones para retirar a los comerciantes ambulantes de las vías del Complejo de Mercados. En esa línea, añadió que la informalidad propiciaría que delitos como la extorsión vayan en incremento.

"Este tipo de delincuentes (los extorsionadores) buscan este tipo de contextos informales para golpear allí, esperando que no se produzcan las denuncias policiales. Vamos a trabajar de la mano con todas las autoridades: alcaldes distritales, provinciales, el gobernador", sostuvo Jares.

Cabe señalar que la anterior máxima autoridad policial, Manuel Farías, mantenía una tensa relación con el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid. Durante la gestión del general, que duró dos años, se produjo más de un intercambio de acusaciones entre ambas autoridades; la mayoría tras un incidente que implicó la detención del burgomaestre tras chocar su auto en estado de ebriedad.

Estado de emergencia

El nuevo jefe de la región policial señaló que se encuentran a la espera de que el Ministerio del Interior autorice el plan de operaciones que se aplicará en el departamento tras la declaratoria del estado de emergencia en Piura, Talara y Sullana. Asimismo, también anunció la ejecución de un mega operativo el día de hoy, lunes, en Piura, y el martes en Sullana.

