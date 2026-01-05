El magistrado se une a las principales autoridades regionales en la ceremonia. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participa de la Misa y Te Deum realizada en la Basílica Catedral de Piura con motivo del 205 Aniversario del Grito Libertario de Piura.

Del mismo modo, el magistrado y las principales autoridades de la región participan de la ceremonia plena de Izamiento del Pabellón Nacional y a la Sesión Solemne que organizó la Municipalidad Provincial de Piura con motivo de esta fecha histórica.