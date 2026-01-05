HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidente de la Corte participa de los actos protocolares por el 205 Aniversario del Grito Libertario de Piura

David Fernando Correa Castro, titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, asiste a la Misa y Te Deum por el 205 Aniversario del Grito Libertario de Piura.

El magistrado se une a las principales autoridades regionales en la ceremonia. Fuente: Difusión.
El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participa de la Misa y Te Deum realizada en la Basílica Catedral de Piura con motivo del 205 Aniversario del Grito Libertario de Piura.

Del mismo modo, el magistrado y las principales autoridades de la región participan de la ceremonia plena de Izamiento del Pabellón Nacional y a la Sesión Solemne que organizó la Municipalidad Provincial de Piura con motivo de esta fecha histórica.

