HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Donald Trump y la invasión a Venezuela | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte de Piura ejecutó por primera vez el 100% de presupuesto anual

La Corte Superior de Justicia de Piura alcanzó el 100 % de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2025, un hito desde 2013 como Unidad Ejecutora.

La adecuada planificación y el control del gasto institucional consolidan el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.
La adecuada planificación y el control del gasto institucional consolidan el compromiso de la Corte. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Piura alcanzó el 100 % de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2025, siendo la primera vez desde el año 2013 en el que se convirtió en Unidad Ejecutora; lo cual refleja de una administración responsable y transparente de los recursos públicos.

Este logro, bajo la presidencia del doctor David Fernando Correa Castro, permitió fortalecer el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía piurana; a través de la oportuna adquisición de bienes, contratación de servicios e implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos jurisdiccionales y administrativos.

Con este resultado, que se obtuvo gracias a la adecuada planificación, programación, seguimiento y control del gasto institucional, desarrollados de manera articulada entre la Presidencia de la Corte, a cargo del doctor David Fernando Correa Castro, y los órganos administrativos competentes como la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia de Administración Distrital; la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión pública, en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.

Notas relacionadas
Obrero quedó atrapado tras caerle bloque de concreto: derrumbe ocurrió mientras trabajaba en socavón en Piura

Obrero quedó atrapado tras caerle bloque de concreto: derrumbe ocurrió mientras trabajaba en socavón en Piura

LEER MÁS
Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

LEER MÁS
Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Judicialidad

Corte de La Libertad obtiene certificación ISO Antisoborno y refuerza lucha contra la corrupción

Procesos laborales en 21 juzgados de la Corte de La Libertad serán más céleres gracias a la implementación del EJE y la MPE

Corte de La Libertad realizó sorteo de canastas navideñas en reconocimiento a trabajadores CAS

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025