Corte de Piura ejecutó por primera vez el 100% de presupuesto anual

La Corte Superior de Justicia de Piura alcanzó el 100 % de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2025, siendo la primera vez desde el año 2013 en el que se convirtió en Unidad Ejecutora; lo cual refleja de una administración responsable y transparente de los recursos públicos.

Este logro, bajo la presidencia del doctor David Fernando Correa Castro, permitió fortalecer el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía piurana; a través de la oportuna adquisición de bienes, contratación de servicios e implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos jurisdiccionales y administrativos.

Con este resultado, que se obtuvo gracias a la adecuada planificación, programación, seguimiento y control del gasto institucional, desarrollados de manera articulada entre la Presidencia de la Corte, a cargo del doctor David Fernando Correa Castro, y los órganos administrativos competentes como la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia de Administración Distrital; la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión pública, en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.